İsrailli Bakan’ın alçak imasın UCM’den tutuklama çağrısı | Gazze’deki açlık ve kıtlığı savundu

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Filistin, Gazze Şeridi'nde 2 milyon sivilin açlıktan ölmesi pahasına bölgeye insani yardım ulaştırılmasını engellemenin "haklı ve ahlaki" olduğuna inandığını ima eden İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich için Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) tutuklama emri talep etti.

''SOYKIRIMIN AÇIK İTİRAFI'' Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Smotrich'in açıklamasının, soykırım politikasını benimsemenin ve bununla övünmenin açık bir itirafıdır." denildi. UCM'DEN TUTUKLAMA EMRİ ÇAĞRISI UCM'den konuyla ilgili tutuklama emri çıkarması talep edilen açıklamada, ifadeleri kınanan İsrailli Bakan'ın sözleri "uluslararası hukuk kurallarının ve insanlığın temel ilkelerinin açık bir ihlali" olarak değerlendirildi. İsrailli Bakan'ın açıklamalarının "Uluslararası Adalet Divanına da (UAD) açık bir meydan okuma ve uluslararası meşruiyet kararlarına ve uluslararası fikir birliğine doğrudan saygısızlık" olduğu da kaydedildi.