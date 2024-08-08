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İsrailli Bakan'ın alçak imasın UCM'den tutuklama çağrısı | Gazze'deki açlık ve kıtlığı savundu

Filistin, Gazze Şeridi'nde 2 milyon sivilin açlıktan ölmesi pahasına bölgeye insani yardım ulaştırılmasını engellemenin "haklı ve ahlaki" olduğuna inandığını ima eden İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich için Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) tutuklama emri talep etti. Mısır ve İsviçre de imada bulunan İsrailli Bakan'a tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 19:42 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 19:58
İsrailli Bakan’ın alçak imasın UCM’den tutuklama çağrısı | Gazze’deki açlık ve kıtlığı savundu

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Filistin, Gazze Şeridi'nde 2 milyon sivilin açlıktan ölmesi pahasına bölgeye insani yardım ulaştırılmasını engellemenin "haklı ve ahlaki" olduğuna inandığını ima eden İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich için Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) tutuklama emri talep etti.

''SOYKIRIMIN AÇIK İTİRAFI''

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Smotrich'in açıklamasının, soykırım politikasını benimsemenin ve bununla övünmenin açık bir itirafıdır." denildi.

UCM'DEN TUTUKLAMA EMRİ ÇAĞRISI

UCM'den konuyla ilgili tutuklama emri çıkarması talep edilen açıklamada, ifadeleri kınanan İsrailli Bakan'ın sözleri "uluslararası hukuk kurallarının ve insanlığın temel ilkelerinin açık bir ihlali" olarak değerlendirildi.

İsrailli Bakan'ın açıklamalarının "Uluslararası Adalet Divanına da (UAD) açık bir meydan okuma ve uluslararası meşruiyet kararlarına ve uluslararası fikir birliğine doğrudan saygısızlık" olduğu da kaydedildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrichİsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich

İSRAİLLİ BAKAN GAZZELİLERİN AÇLIĞINI 'MEŞRU' BULDU

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Israel Hayom" adlı yayın kuruluşu tarafından 5 Ağustos'ta düzenlenen bir konferansta, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların engellenmesi gerektiğini savunmuştu.

İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardımları engellemeleri nedeniyle aylardır açlık ve kıtlık çeken Gazzelilerin tamamının ölmesinin "meşru" olduğunu ihsas eden Smotrich, "Mevcut küresel gerçeklikte bir savaşı yönetemeyiz. Rehinelerimiz geri dönene kadar, haklı ve ahlaki olsa bile, kimse 2 milyon sivilin açlıktan ölmesine izin vermez." ifadelerini kullanmıştı.

Aşırı sağcı Bakan, Gazze Şeridi'nin tamamının kontrol altına almasının gerektiğini kaydetmişti.

MISIR VE İSVİÇRE'DEN TEPKİ

Mısır Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla, Smotrich'i, "şekil ve içerik açısından utanç verici ve kabul edilemez olan" söz konusu açıklamalarından ötürü kınadı.

Söz konusu açıklamaların, uluslararası insancıl hukukun ve işgalci güç olan İsrail'in işgal altındaki Filistin halkının emniyetini ve temel hayati ihtiyaçlarını karşılamasını öngören 4'üncü Cenevre Sözleşmesinin ihlali olduğu ifade edildi.

İsviçre de Gazzelilerin açlıktan ölmesinin "haklı" olabileceğini ima eden İsrailli bakana tepki gösterdi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Smotrich'in açıklamalarına ilişkin Sivilleri kasıtlı olarak aç bırakmak bir savaş suçudur. Bakan Smotrich'in son açıklamaları kabul edilemez." dedi.

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