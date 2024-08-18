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İsrail’in başkenti Tel Aviv’de kamyon patladı: 1 ölü

Tel Aviv’de bir kamyonda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü. Patlama, Lod Caddesi’nde gerçekleşti ve kamyondaki patlayıcıdan kaynaklandığı açıklandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 23:23 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 23:41
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de kamyon patladı: 1 ölü

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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir kamyonda patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlamanın Lod Caddesi'nde meydana geldiği aktarılarak, olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği belirtildi. Polis, patlamaya kamyonda bulunan bir patlayıcının neden olduğunu ifade etti.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydan gelen patlamada 1 kişi öldüİsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydan gelen patlamada 1 kişi öldü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamanın terör saldırı olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. İsrail basınında yer alan haberlerde, iç istihbarat servisi Shin Bet'in patlama hakkında yürütülen soruşturmaya dahil olmadığı ifade edildi.

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