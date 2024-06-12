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İsrail’e füze yağmuru: 7 Ekim'den bu yana en büyük saldırı! Hizbullah’ın üst düzey komutanı öldürülmüştü: Lübnan’dan 90 roket ateşlendi

Hizbullah İsrail’e füze yağdırdı. İsrail’in Hizbullah komutanı Taleb Abdullah’ı öldürdüğünü bildirmesinin ardından Lübnan’dan İsrail’e 90 füze ateşlendi. Tel Aviv, İsrail’in kuzeyine büyük bir saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail’in kuzeyindeki çeşitli bölgelerde yangın çıkarken saldırı boyunca sirenler çaldı. Lübnan'dan düzenlenen roketli saldırının 7 Ekim tarihli Aksa Tufanı Operasyonu'ndan bu yana İsrail'e yapılan en büyük saldırı olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 10:33 Güncelleme 12 Haziran 2024, 11:07
İsrail’e füze yağmuru: 7 Ekim’den bu yana en büyük saldırı! Hizbullah’ın üst düzey komutanı öldürülmüştü: Lübnan’dan 90 roket ateşlendi

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İsrail'in Hizbullah komutanı Taleb Abdullah'ın öldürüldüğüne yönelik iddiaların ardından İsrail'in kuzeyinde çeşitli bölgelere 90 roket ateşlendiği bildirildi.

Hizbullah'tan İsrail'e füze yağmuru

HİZBULLAH'TAN FÜZE YAĞMURU

İsrail ordusu IDF'den yapılan açıklamada "Kısa bir süre önce İsrail'in kuzeyinde çalan sirenlerin ardından yaklaşık 90 füzenin Lübnan'dan geçtiği tespit edildi. Füzelerin bir kısmı ele geçirildi ve diğerleri İsrail'in kuzeyindeki çeşitli noktalara düştü. Bunun sonucunda birçok bölgede yangın çıktı. Ayrıntılar inceleniyor." ifadelerine yer verildi.

Füzeli saldırının Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği 7 Ekim'den bu yana İsrail'e düzenlenen en büyük saldırı olduğu bildirildi.

Safed ve Tiberya şehirleri de roket sirenlerinin çaldığı şehirler arasındaydı. İsrailli Magen David Adom, şu ana kadar herhangi bir kayıp haberi gelmediğini açıkladı.

Eski İsrail hükümeti sözcüsü Eylon Levy, X hesabından yaptığı açıklamada "Kuzey İsrail, İran'ın vekili Hizbullah'ın büyük saldırısı altında" ifadelerini kullandı.

Hizbullah'a bağlı El Mayadin muhabiri, roket fırlatmasının yaklaşık otuz dakika içinde gerçekleştiğini bildirdi.

İSRAİL HİZBULLAH YÖNETİCİSİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Kuzeydeki roket saldırılarına ilişkin bu son raporlar, İsrail'in, geçen yılın Ekim ayında İsrail'in Hamas'la savaşının başlamasından bu yana öldürülen en üst düzey Hizbullah komutanı Taleb Abdullah'ın öldürüldüğüne yönelik iddianın ardından geldi.

Bombardımandan yaklaşık bir saat sonra Kuzey'deki birçok kasabada roket sirenleri yeniden çalmaya başladı.

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