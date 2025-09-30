PODCAST CANLI YAYIN

İsrail’den Sumud Filosu’na psikolojik savaş! Tel Aviv’de saldırı hazırlığı mesajı

Küresel Sumud Filosu Gazze’ye doğru ilerlerken İsrail tehditlerle psikolojik savaşa devam ediyor. İsrail devlet televizyonu KAN, Sumud Filosu'nun Gazze'ye yaklaşık 150 deniz mili uzaklıkta olduğunu ve 50 civarındaki teknenin "müdahale alanına" doğru ilerlediği belirtildi.

İsrail Küresel Sumud Filosu'nu tehditlerle yıldırma çabasına devam ediyor. İsrail ordusunun, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu engellemek için saldırıya hazırlandığı bildirildi.

Sumud Filosu, ReutersSumud Filosu, Reuters

İSRAİL'DEN PSİKOLOJİK SAVAŞ

İsrail devlet televizyonu KAN, Sumud Filosu'nun Gazze'ye yaklaşık 150 deniz mili uzaklıkta olduğunu ve 50 civarındaki teknenin "müdahale alanına" doğru ilerlediği belirtildi.

İsrail donanmasının Sumud Filosu'na müdahale ederek teknelere el koymaya hazırlandığı ifade edildi.

Sumud Filosu, EPASumud Filosu, EPA

İSRAİL'DEN DONANMA HAZIRLIĞI

Filodaki aktivistlerin alıkonarak İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na götürülmesi için bölgeye bir donanma gemisinin gönderileceği kaydedildi.

Sumud Filosu'ndaki bazı teknelerin de Usdud Limanı'na çekileceği bazılarının ise batırılabileceği aktarıldı.

Haberde, İsrail ordusunun Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasına izin vermeyeceği savunuldu.

Türk Kızılay'dan gıda ve ilaç desteği, AATürk Kızılay'dan gıda ve ilaç desteği, AA

SUMUD FİLOSU MSB'YE EMANET

Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz'de Gazze'ye yardım götürmek amacıyla seyereden Küresel Sumud Filosu'nu güvenliklerini sağlamak amacıyla takipte olduklarını duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada "Bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması hâlinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Sumud Filosu, EPASumud Filosu, EPA

KÜRESEL SUMUD FİLOSU GAZZE YOLUNDA

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

