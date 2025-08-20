İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: Katz planı onayladı: 60 bin yedek askere emir | Batı Şeria'da skandal hazırlık

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı GazzeŞeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Batı Şeria'da skandal E1 projesi, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

BATI ŞERİA'DA SKANDAL E1 PROJESİ

Gazze'de katliam hazırlığı yapan İsrail bir yandan Batı Şeria'daki işgalde de yeni bir aşamaya geçti.

Kudüs ile Batı Şeria'daki Ma'ale Adumim yerleşim birimi arasında yaklaşık 3 bin 400 konut birimi inşa etmeyi amaçlayan ve büyük tartışmalara yol açan E1 yerleşim projesi, Savunma Bakanlığı'na bağlı Sivil Yönetim Yüksek Planlama Komitesi tarafından nihai olarak onaylandı.

Aynı zamanda Savunma Bakanlığı'nda bakanlık yapan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, kararı "tarihi" olarak nitelendirerek, bunun "iki devletlilik yanılgısını fiilen ortadan kaldıran ve Yahudi halkının İsrail topraklarının kalbindeki hakimiyetini pekiştiren önemli bir adım" olduğunu söyledi.