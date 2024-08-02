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İsrail'den bir skandal daha! Haniye için dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri gözaltında!

İsrail polisi, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye cuma hutbesinde dua eden Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinde gözaltına aldı. Öte yandan İsrailli yetkililer, Sabri'nin şehirden çıkarılması için yoğun baskı yapıyor.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 18:21 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 19:14
İsrail’den bir skandal daha! Haniye için dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri gözaltında!

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İsrail polisi, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye cuma hutbesinde dua eden Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi (85) işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinde gözaltına aldı.

Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri

Mescid-i Aksa hatibine soruşturma

MESCİD-İ AKSA'DA HANİYE İÇİN DUA EDİLDİ

Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'daki cuma hutbesinde Heniyye için dua etti.

MESCİD-İ AKSA İMAMINA İSRAİL'DEN GÖZALTI

Şeyh İkrime Sabri'nin bir aile üyesi, İsrail polisinin çok sayıda birlik ve sivil polisle işgal altındaki Doğu Kudüs'teki evine gelerek Mescid-i Aksa İmam Hatibi'ni gözaltına aldığı bilgisini paylaştı. İsrail polisi de yaptığı yazılı açıklamada, Şeyh İkrime Sabri'nin evinden alınarak ifadesinin alınması için bölge mahkemesine götürüldüğünü duyurdu.

İsrail, cuma hutbesinde Heniyye'ye dua eden Mescid-i Aksa İmam Hatibi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şeyh İkrime Sabri hakkında başlatılan soruşturmaya destek verdiğini belirtmişti.

İMAMIN İKAMET İZNİNE İPTAL PLANI!
İçişleri Bakanı Moshe Arbel de imam Sabri'nin Doğu Kudüs'teki "oturum izninin" (ikamet izni) iptal edilerek, şehirden çıkarılmasının planlandığını açıkladı. Arbel, Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya gönderdiği mektupta Sabri'nin "oturum iznini" iptal etmeyi planladığını iletti.

TUTUKLAMA ÇAĞRISI

Muhalif liderlerden eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman da yine sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Mescid-i Aksa imamı Şeyh İkrime Sabri'den 'terörist' olarak bahsederek tutuklama çağrısı yaptı.

Eski bakan mesajında ''Şeyh Akrama Sabri, Yahudi halkı için en kutsal yerden faaliyet gösteren bir terör destekçisidir.'' Sabri'yi diyerek direkt hedef gösterdi.

Öte yandan hayatı boyunca Filistin'in özgürlüğü için mücadelede şehit düşen Haniye için de alçak ifadeler kullanarak ''Akrama, 7 Ekim'deki katliamın doğrudan sorumlusu olan ve elleri kana bulanan toplu katliamcı İsmail Haniye'nin yanında yer alıyor. İsrail polisi, terörizmi kışkırtmaktan ve İsrail içinde ve dışında caydırıcılık yaratmaktan dolayı Şeyh'i bugün tutuklamalı.'' dedi.

İsrail güçleri, Şeyh İkrime Sabri'yi tehdit ettiİsrail güçleri, Şeyh İkrime Sabri'yi tehdit etti

MESCİ-Dİ AKSA'YA GİRİŞ VE YURT DIŞI ENGELİ
İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri'yi birçok kez gözaltına almış, soruşturmaya tabi tutmuş, Mescid-i Aksa'ya girişine engel ve yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsündeki Filistinlilerin oturumunu iptal ederek onları işgal altındaki Batı Şeria'ya zorla çıkarıyor.

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