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İsrail’den Batı Şeria’ya saldırı: Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi şehit oldu

İsrail işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine saldırı düzenledi. İsrail’in Nablus’un Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye saldırdığı bilinirken saldırıda Ayşenur Ezgi Eygi isimli bir Türk aktivistin şehit olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 15:48 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 15:54
İsrail’den Batı Şeria’ya saldırı: Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi şehit oldu

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Gazze'den sonra işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırıları da artıran İsrail askerleri, Nablus kentinde işgal karşıtı gösteriye gerçek mermilerle saldırdı. İsrail saldırısında Ayşenur Ezgi Eygi isimli Türk aktivist şehit oldu.

Ayşenur Ezgi EygiAyşenur Ezgi Eygi

İSRAİL ASKERLERİ GERÇEK MERMİ İLE SALDIRDI

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye saldırdı.

TÜRK AKTİVİST BAŞINDAN VURULDU

Ayşenur Ezgi Eygi isimli bir Türk aktivist'in İsrail saldırısında başından vurulduğu ve şehit olduğu bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFAnın haberine göre ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırıldı.

AA muhabirine konuşan Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi.

Eygi'nin 1998 Antalya doğumlu olduğu bildirildi.

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