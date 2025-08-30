İsrail’de Türkiye ile ticaret paniği! Siyonist gazete “Sadece savaş zamanlarında böylesi olur” dedi

Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurması siyonist medyada aylardır yankı uyandırmaya devam ediyor. Dün İsrail'in Gazze 'de topyekün işgali başlattığını duyurmasının ardından TBMM'de düzenlenen olağanüstü oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ile ticareti durdurma konusunda Türkiye'den daha büyük bir adım atmış hiçbir ülkenin bulunmadığını hatırlatırken İsrail basınında ise savaş çanları çalmaya başladı.

TBMM'de Gazze için olağanüstü toplantı, DHA

"İSRAİL VE TÜRKİYE TEHLİKELİ BİR TIRMANIŞA GİDİYOR"

İsrail gazetesi Maariv, "İsrail ve Türkiye tehlikeli bir tırmanışa gidiyor" başlıklı bir haber yayımladı ve "Bir ülke başka bir ülkeyle genellikle sadece savaş zamanlarında ekonomik ve ticari bağlarını tamamen kesip sahasını uçaklara kapatır" ifadelerini kullandı.

İsrail basını Türkiye'nin kararının ardından aylardır Ankara-Tel Aviv hattındaki krizi yazıyor. Maariv'de yayımlanan son haberde "Türkiye'nin kararı endişe verici bir durumu, iki ülkeyi bağlayan tüm bağların kasıtlı ve planlı bir şekilde koparılmasını temsil ediyor ve bu da daha da ciddi bir bozulmanın önünü açacaktır." ifadelerini kullandı.