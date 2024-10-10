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CANLI | İsrail Beyrut'un merkezine saldırdı! Dumanlar yükseliyor | Saldırının hedefinde kim var?

Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail rotasını Lüban'a çevirdi. Bölgede suikastler ve kanlı saldırılar düzenleyen İsrail Beyrut'un merkezine bombalı saldırı düzenledi. Bölgeden dumanlar yükseldi. Saldırının hedefinde hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi Ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Vafik Safa'nın olduğu iddia edildi.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 20:17 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 21:03
CANLI | İsrail Beyrut’un merkezine saldırdı! Dumanlar yükseliyor | Saldırının hedefinde kim var?

İÇİNDEKİLER

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    Filistin topraklarını işgal eden İsrail 1 yıldan uzun süredir de soykırım suçu işliyor.

    Gazze'de 50 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail kanlı namlularını Lübnan'a çevirdi. Bölgede peş peşe suikastlar ve saldırılar düzenleyen İsrail yine Lübnan'ın Başkenti Beyrut'a saldırdı.

    İSRAİL BEYRUT'U BOMBALADI

    Beyrut'un şehir merkezinde 2 patlama meydana geldi. Patlamaların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

    CANLI ANLATIM
    20:54 10 Ekim 2024
    SALDIRININ HEDEFİNDE KİM VARDI?

    Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu saldırının hedefinde İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi Ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Vafik Safa'nın olduğu iddia edildi.

    Saldırı ve Safa'nın hedefte olduğu yönündeki iddia hakkında İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

    20:46 10 Ekim 2024
    BÖLGEYE GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI

     

    Bölgede bulunan A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bölgede ambulans seslerinin peş peşe geldiğini belirtti. Bölgeye giriş-çıkışların kapatıldığını söyleyen Kurşun, ordu birliklerinin devreye girdiğini, saldırının da denizden gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

    20:36 10 Ekim 2024
    ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR!
    İsrail'in saldırısında ilk belirlenelere 2 kişinin hayatını kaybetti 9 kişinin ise yaralandı.

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