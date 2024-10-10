CANLI | İsrail Beyrut’un merkezine saldırdı! Dumanlar yükseliyor | Saldırının hedefinde kim var?

SALDIRININ HEDEFİNDE KİM VARDI?

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu saldırının hedefinde İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi Ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Vafik Safa'nın olduğu iddia edildi.

Saldırı ve Safa'nın hedefte olduğu yönündeki iddia hakkında İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.