CANLI | İsrail Beyrut’un merkezine saldırdı! Dumanlar yükseliyor | Saldırının hedefinde kim var?

Filistin topraklarını işgal eden İsrail 1 yıldan uzun süredir de soykırım suçu işliyor.
Gazze'de 50 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail kanlı namlularını Lübnan'a çevirdi. Bölgede peş peşe suikastlar ve saldırılar düzenleyen İsrail yine Lübnan'ın Başkenti Beyrut'a saldırdı.
İSRAİL BEYRUT'U BOMBALADI
Beyrut'un şehir merkezinde 2 patlama meydana geldi. Patlamaların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.
Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu saldırının hedefinde İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi Ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Vafik Safa'nın olduğu iddia edildi.
Saldırı ve Safa'nın hedefte olduğu yönündeki iddia hakkında İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
Bölgede bulunan A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bölgede ambulans seslerinin peş peşe geldiğini belirtti. Bölgeye giriş-çıkışların kapatıldığını söyleyen Kurşun, ordu birliklerinin devreye girdiğini, saldırının da denizden gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.