Katil İsrail’den korsanlık! Canlı yayında Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini böyle esir aldı. (A Haber ekran görüntüsü)

SUMUD FİLOSU'NA SALDIRI ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

İsrail'in Gazze'ye yönelik gayrimeşru ablukayı kırmak ve Filistin halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı, hem seyrüsefer serbestisini düzenleyen uluslararası deniz hukuku hem de ablukayı düzenleyen insancıl hukuk açısından birçok kurala aykırılık teşkil ediyor.