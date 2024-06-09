İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz kabineden ayrıldığını duyurdu! Netanyahu’yu yerden yere vurdu | Netanyahu’dan cevap!





Gantz, Netanyahu'ya "mümkün olan en kısa sürede" erken seçim çağrısında bulunarak, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da hükümetten çekilmeye davet etti.

Gantz'tan kısa bir süre sonra da İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiği belirtildi.