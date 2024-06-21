İsrail, Refah’ta Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeyi bombaladı: 25 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!

ULUSLARARASI ADALET DİVANI SALDIRIYI 'DURDUR' DEMİŞTİ

İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'ı bombalamayı sürdürüyor.

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail ordusunun, 28 Mayıs'ta, Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu ve daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği Mevasi'de çadırları hedef alan saldırısında 21 kişi hayatını kaybetmiş, 64 kişi yaralanmıştı.