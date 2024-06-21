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İsrail, Refah'ta Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeyi bombaladı: 18 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine bağlı El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeye düzenlediği saldırıda 18 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 18:28 Güncelleme 21 Haziran 2024, 18:36
İsrail, Refah’ta Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeyi bombaladı: 18 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine bağlı El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeye düzenlediği saldırıda 18 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

18 ÖLÜ 35 YARALI

İsrail tankları, Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesine top mermileri ile saldırı düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Filistinlilerin çadırlarının hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı belirtildi.

ÇADIRLAR BOMBALANDI YANGIN ÇIKTI

Saldırıda yaralanan çok sayıda kişiye de müdahale edildiği kaydedildi. Görgü tanıkları ise İsrail ordusuna ait tankların Mevasi bölgesinde Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeleri bombaladığını, çadırlarda yangın çıktığını aktardı.

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