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İsrail Gazze'de yine okula saldırdı: 18 kişi hayatını kaybetti

İsrail Gazze'd yine bir okula saldırdı. El Zeytun'da yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu okulda aralarında çocukların da bulunduğu en az 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki Musbah bölgesine düzenlediği saldırıda beş sağlık çalışanının öldürüldüğünü belirtti. Tel Aviv ise Muhammed Mansur ve çok sayıda Hamas üyesini öldürdüklerini iddia etti.

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 12:48 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 13:03
İsrail Gazze’de yine okula saldırdı: 18 kişi hayatını kaybetti

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İsrail'in Gazze'deki bir okula saldırı düzenlediği bildirildi.

İSRAİL YİNE OKULA SALDIRDI

İsrail saldırısında Gazze'nin doğu kesiminde yerlerinden edilmiş onlarca ailenin barındığı El-Zeytun Okulu'nda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. El Cezire ilk belirlemelere göre en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İSRAİL ORDUSUNDAN HAMAS İDDİASI

İsrail Hava Kuvvetleri, son bir günde Gazze'de askeri binalar ve savaşçılar da dahil olmak üzere 20 hedefi vurduğunu, saldırılarda önemli Hamas savaşçısı Muhammed Mansur ve çok sayıda Hamas üyesinin öldürüldüğünü iddia etti.

5 SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Musbah bölgesindeki bakanlığa ait depolara düzenlediği saldırıda ise beş sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, çok sayıda sağlık çalışanının da yaralandığını bildirdi.

Bakanlık, ambulans ekiplerinin hayatını kaybedenlere ulaşamadığını, yaralılara müdahale edemediğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından Telegram'da yapılan paylaşımda "Yaralıların olay yerinden kurtarılması ve korunması için tüm uluslararası örgütlere ve ilgili taraflara müdahale çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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