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İsrail Gazze'de bir okula saldırdı: En az 20 kişi yaşamını yitirdi

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail, Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef aldı. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı en az 20 Filistinli hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 13:21 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 13:21
İsrail Gazze’de bir okula saldırdı: En az 20 kişi yaşamını yitirdi

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentinin batısındaki Ahmed el-Kürd Okulu'na düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşları, cenaze işlemleri için Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. (AA/9 Ekim 2024)İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentinin batısındaki Ahmed el-Kürd Okulu'na düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşları, cenaze işlemleri için Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. (AA/9 Ekim 2024)

Yerel kaynakların AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah kentindeki Rufeyde Okulu'nu hedef aldı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı en az 20 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun saldırısında çok sayıda kişinin de yaralandığı, yaralıların arasında durumu ağır olanların bulunduğu bildirildi.

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