İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar: Refah Sınır Kapısı muhtemelen pazar günü açılacak

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın muhtemelen pazar günü açılacağını açıkladı. Ateşkes anlaşması kapsamında İsrail’in Gazze’ye günde 600 yardım tırının girişine izin vermesi öngörülüyor, ancak Filistinli kaynaklar sayının bu rakamın çok altında kaldığını bildiriyor.

Reuters'ın haberine göre; İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze ile Mısır sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı'nın muhtemelen pazar günü açılacağını duyurdu. Saar, açıklamasını İtalya ANSA haber ajansına yaptı. Refah'ın lojistik nedenlerden ötürü açılmadığı ifade edilmişti. İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını da öngörüyordu.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye her gün 600 tır insani yardım tırının girişine izin vermesi gerekiyor.

Ancak Filistinli kaynaklar, giren yardım tırı sayısının bunun çok altında olduğunu belirtiyor.

