İskoçya’da 10 bine yakın kişi Filistin için sokaklara çıktı: Barış sağlanana kadar meydanlardayız

İskoçya'da binlerce kişi Filistin'e destek için düzenlenen yürüyüşlere devam ediyor.

İskoçya 'nın başkenti Edinburgh'ta Filistin 'e destek için toplanan yaklaşık 10 bin kişi İsrail'e tepki gösterirken, Gazze Şeridi 'nde "Barış sağlanan kadar meydanlardayız" sloganları attı.





Başkent Edinburgh'taki Waverley Tren İstasyonu önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişi "Filistin'e özgürlük", "Gazze için hemen barış", "Barış sağlanana kadar meydanlardayız", Gazze biz seni asla yalnız bırakmayacağız" sloganları attı.