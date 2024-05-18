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İskoçya'da 10 bine yakın kişi Filistin için sokaklara çıktı: Barış sağlanan kadar meydanlardayız

Dünyanın dört bir yanında terör devleti İsrail'e tepkiler yağmaya, Filistin için ise destek yürüyüşleri yapılmaya devam ediyor. İskoçya'da 10 bine yakın kişi yine meydanlara akın etti. Göstericiler "Filistin’e özgürlük”, “Gazze için hemen barış”, “Barış sağlanana kadar meydanlardayız”, Gazze biz seni asla yalnız bırakmayacağız” sloganları attı.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 18:58 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 18:58
İskoçya’da 10 bine yakın kişi Filistin için sokaklara çıktı: Barış sağlanan kadar meydanlardayız

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İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta Filistin'e destek için toplanan yaklaşık 10 bin kişi İsrail'e tepki gösterirken, Gazze Şeridi'nde "Barış sağlanan kadar meydanlardayız" sloganları attı.

İskoçya'da Filistin'e destek gösterisi!



İskoçya'da binlerce kişi Filistin'e destek için düzenlenen yürüyüşlere devam ediyor.



Başkent Edinburgh'taki Waverley Tren İstasyonu önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişi "Filistin'e özgürlük", "Gazze için hemen barış", "Barış sağlanana kadar meydanlardayız", Gazze biz seni asla yalnız bırakmayacağız" sloganları attı.



İskoçya parlamentosuna doğru yürüyen Filistin destekçileri, İrlanda ve Filistin bayrakları sallayarak İsrail'e tepki gösterirken, Güney Afrika bayrakları da dikkat çekti.



İskoçya'nın Glasgow ve Aberdeen şehirlerinde de Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi.

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