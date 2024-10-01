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İşgalci İsrail’in Yafa kentinin iki ayrı noktasında silahlı saldırı düzenlendi

Soykırımcı İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinin iki ayrı meydanında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 20:19 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 20:40
İşgalci İsrail’in Yafa kentinin iki ayrı noktasında silahlı saldırı düzenlendi

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İsrail'in Yafa kentinde her iki ayrı noktada silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralılar olduğu bilidirildi.

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İKİ SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail polisinden aktardığı habere göre, Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü. Haberde iki saldırganın ise "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

İsrail'in Yafa kentinde iki ayrı noktada silahlı saldırı düzenlendi ( İHA) İsrail'in Yafa kentinde iki ayrı noktada silahlı saldırı düzenlendi ( İHA)

İKİ AYRI YERDE SALDIRI DEÜZENLENDİ

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, silahlı saldırının Yafa kentinde iki ayrı meydanda düzenlendiğini bildirdi.

İsrail'in Yafa kentinde iki ayrı noktada silahlı saldırı düzenlendi ( İHA) İsrail'in Yafa kentinde iki ayrı noktada silahlı saldırı düzenlendi ( İHA)

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Öte yandan Yafa kentindeki Kudüs Caddesi'nde de silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, en az 10 kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, polis, saldırının bir terör saldırısı olduğundan şüphelenildiğini açıkladı. İsrail basınında, saldırının en az iki kişi tarafından düzenlendiği ifade edildi.

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