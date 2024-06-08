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İşgalci İsrail Nusayrat Kampı'na saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail Gazze'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı'na havadan bomba yağdırdı. İşgalci İsrail'in saldırılarında 80 Filitinlinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği şiddetli saldırıların ardından "Filistin halkının teslim olmayacağını, direniş güçlerinin de İsrail karşısında Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğini" söyledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 15:55 Güncelleme 08 Haziran 2024, 16:22
İşgalci İsrail Nusayrat Kampı’na saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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İşgalci İsrail Filistin torpaklarındaki katliamlarına devam ediyor.

Arkasına aldığı ABD ve Batı'nın desteğiyle Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail Filistinlilerin son sığınağı olan Refah'ta geçtiğimiz hafta çadırları bombayan ve Filistinli diri diri yakarak öldüren İsrail yine mülteci kampını hedef aldı.

NUSAYRAT KAMPI'NA SALDIRI
Gazze'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı'na ve çeşitli bölgelere havadan bomba yağdırdı.

ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ
Filistin resmi ajansı WAFA'nın hastane yetkililerine dayandırdığı habere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi çevresi, El-Megazi, Ez-Zevayide ve El-Bureyc mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 80 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nin, sürekli ve gelişigüzel bombardımanlar sonucu art arda gelen ölü ve yaralılarla başetmekte büyük zorluk çektiği, ciddi şekilde ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı yaşadığı vurgulandı.

İsrail çocukları öldürüyorİsrail çocukları öldürüyor

HAMAS'TAN REST: TESLİM OLMAYACAĞIZ
Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği şiddetli saldırıların ardından "Filistin halkının teslim olmayacağını, direniş güçlerinin de İsrail karşısında Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğini" söyledi.

Hamas lideri, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı ve Deyr el-Belah'ta Filistinli çocuklara ve kadınlara yönelik katliamlarına devam ettiğini vurguladı.

Hamas lideri HeniyyeHamas lideri Heniyye

Dünyanın İsrail'i "çocuk katili" şeklinde nitelediğini ama Filistin halkının maruz kaldığı "imha savaşına" son veremediğini kaydeden Heniyye, "Halkımız teslim olmayacak, direniş bu cani düşman karşısında haklarımızı savunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"Eğer İsrail kendi tercihlerini Filistinlilere zorla dayatabileceğine inanıyorsa bunun bir hayal olduğunu anlamalı." ifadelerine yer veren Heniyye, Hamas'ın Filistin halkının güvenliğini sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğine dikkati çekti.

Heniyye, İsrail'in askeri açıdan başarısız olduğunu, siyasi ve ahlaki açıdan da "en düşük seviyede" olduğunu belirterek, dünyanın artık harekete geçmesi gerektiğini aktardı.

Hamas lideri, "İsrail'in işlediği vahşi katliamlara ve onlarca sivilin ölümüne karşı İslam ümmetinin tüm halkları ve dünyanın özgür halklarının ayağa kalkması gerektiğini" vurguladı.

40 BİNE YAKIN FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ
İsrail yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım suçu işliyor. Okul, hastane, cami ayırt etmeksizin hedef alan İsrail çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 40 bine yakın Filistinliyi katletti.

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