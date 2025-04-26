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İran’da patlama! Şahid Racai Limanı’nda büyük hasar: Yüzlerce yaralı var

İran’ın Bender Abbas kentindeki Şahid Recai limanında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada ülkenin en büyük ve stratejik öneme sahip olan limanın büyük hasar gördüğü bildirildi. Patlamanın limandaki bir yakıt tankerinde meydana geldiği belirtilirken nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Patlamada en az 406 kişinin yaralandığı ve limanda ise faaliyetlerin tamamen durdurulduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 12:58 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 14:31
İran’da patlama! Şahid Racai Limanı’nda büyük hasar: Yüzlerce yaralı var

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İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentine bağlı Şahid Recai limanında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada en az 406 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'da limanda şiddetli patlama!

İRAN'DA PATLAMA

Yerel basın, bölge sakinlerinin patlamanın yeri sarstığını ve yakındaki kasabalardan duyulduğunu aktardığını aktardı.

İran'da patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsüİran'da patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Hormozgan eyaletinin kriz yönetim şefi, "Birkaç dakika önce Shahid Rajaee limanında güçlü bir patlama meydana geldi ancak nedeni henüz bilinmiyor" dedi. Tasnim haber ajansına göre patlama, liman içindeki idari binada meydana geldi.

İran'da patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsüİran'da patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

LİMAN'DA BÜYÜK HASAR

Tasnim daha sonra, bilinmeyen bir nedenle bir yakıt tankının patladığını bildirdi ve hızlı müdahale ekiplerinin görevlendirildiğini belirtti. Limanda tüm operasyonlarının askıya alındığı bildirildi.

Limanda büyük hasar meydana geldiği belirtilirken İran Gümrük Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki ihracat sevkiyatlarının askıya alındığı bildirildi.

İran'da patlama, Fotoğraf Iran International'dan alınmıştırİran'da patlama, Fotoğraf Iran International'dan alınmıştır

EN AZ 406 YARALI

Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama sonucunda yaralananların sayısının 406'ya yükseldiği bildirildi.

İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Babek Yektaperest, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki patlamada yaralananların sayısı 406'ya çıktığını söyledi.

Yektaperest, çevre kentlerden 4 ambulansın Bender Abbas'a gönderildiğini ve çevre hastanelerin de yaralıları kabul etmeye hazır hale getirildiğini açıkladı.

STRATEJİK LİMAN

Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı, İran'ın en önemli ticari ve lojistik merkezlerinden biri olarak biliniyor. Limandaki herhangi bir aksaklık, ülkenin dış ticaretini ve nakliye hatlarını doğrudan etkileyebilirken patlamanın ardından soru işaretleri artıyor.

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