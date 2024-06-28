İran yeni cumhurbaşkanını seçiyor! Oy verme işlemi sona erdi

İran'da halk, 28 Haziran sabah saatlerinde ülkenin 9. Cumhurbaşkanını seçmek üzere sandıklara gitti.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bir yıl öne alınan cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı.
3 KEZ UZATILDI! OY VERME İŞLEMİ 24.00'DA SONA ERDİ
İran'da 14'üncü Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde 18 saat süren oy kullanma süreci resmen sona erdi.
İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona ermesi gerekirken üç defa uzatılan oy kullanma süresinin 24.00'te sona erdiğini duyurdu.
İslami, 24.00 itibarıyla seçim merkezlerinin kapılarının kapatıldığını ve yalnızca içeride kalanların oy vermeye devam edeceğini söyledi.
OY SAYIMI BAŞLADI
İranlı yetkili, sandıkların açılarak oy sayımına başlanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı seçiminde oy verme süresi önce 20.00'ye sonra 22.00'ye daha sonra 24.00'e kadar uzatılırken toplamda 18 saat sürdü.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kesin sonuçların bugün öğleden önce açıklanması bekleniyor.
Seçimde yarışan adayların kampanya süreci seçimden 24 saat önce sona erdiği için dün sabah 08.00 itibarıyla her türlü propaganda faaliyeti yasaklandı. İran'da cumhurbaşkanı 4 yıl süreyle görev yapıyor ve en fazla 2 defa üst üste seçilebiliyor. Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.
YETERLİ OY ALINMAZSA SEÇİMLER 2. TURA KALACAK
İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.
Seçimde yarışan adayların kampanya süreci seçimden 24 saat önce sona erdiği için dün sabah 08.00 itibarıyla her türlü propaganda faaliyeti yasaklandı. İran'da cumhurbaşkanı 4 yıl süreyle görev yapıyor ve en fazla 2 defa üst üste seçilebiliyor. Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.
İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.
Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışıyor.