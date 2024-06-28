İran yeni cumhurbaşkanını seçiyor! Oy verme işlemi sona erdi

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Hamaney, konuşmasına 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve ve diğer yetkilileri anarak başladı.

Oy kullanma işlemi bugün yerel saatle 08.00'de başladı ve 18.00'de sona erecek. Bu süre ihtiyaç halinde İçişleri Bakanlığına bağlı Seçim Merkezinin kararıyla birkaç saat daha uzatılabilir.

Mevcut seçim kanununa göre, seçmenlerin oy verme tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Buna göre, 29 Haziran 2006 ve öncesinde doğanlar, oy kullanma hakkına sahip.

SEÇİMDE YAKLAŞIK 62 MİLYON KİŞİ OY KULLANIYOR Yaklaşık 88 milyon nüfusa sahip İran 'da, yaklaşık 62 milyon seçmen, 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy kullanacak.

Seçim günlerinin İran lılar için "mutluluk ve sevinç günü" olduğunu söyleyen Hamaney, kararsız seçmeni sandığa çağırarak, "İslam Cumhuriyeti'nin devamlılığı, istikrarı, izzeti ve dünyadaki itibarı, halkın varlığına bağlıdır. Bu nedenle değerli halkımıza oy vermeyi ciddiye almalarını ve bu önemli siyasi sınava katılmalarını tavsiye ediyoruz." dedi. Hamaney, "İnşallah bu ülke için en iyi ve en faydalı tercih seçilir, önümüzdeki yıllar Allah'ın izniyle güzel ve hayırlı yıllar olur ve insanlar tercihlerinden memnun olur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaşayan İranlılar da, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Erzurum, Trabzon ve Van'da kurulan 8 ayrı sandıkta oy kullanıyor.

2 ADAY SEÇİME SAATLER KALA ÇEKİLDİ Anayasayı Koruyucular Konseyinin adaylıklarını onayladığı 6 isimden muhafazakar adaylar Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani ve Emir Hüseyin Kadızadehaşimi, "muhafazakar kanatta birliği sağlamak için" seçime saatler kala adaylıktan çekildi.

ADAYLAR, HALKA EKONOMİ KONUSUNDA VAATLER SUNDU

İran'da halkın en önemli gündemi ekonomi olduğu gibi adaylar da münazaralarda ve seçim kampayanlarında ekonomiyi önceleyen vaatler verdi.

Reformistlerin tek adayı Pezeşkiyan ile ılımlı muhafazakar Mustafa Purmuhammedi, kampanyalarında ekonomik sorunlarda yaptırımların ve bundan kaynaklı olarak dünya ile etkileşim eksikliğinin olumsuz etkilerini dile getirdi.

Diğer muhafazakar adaylar Said Celili, Emir Hüseyin Kadızadehaşimi ve Ali Rıza Zakani, ekonominin dış gelişmelere bağlı olmaması gerektiğini ifade etti.

Meclis Başkanı muhafazakar aday Muhammed Bakır Kalibaf ise bu üçlüden daha itidalli görüşleri savunurken yaptırımların etkisi olduğunu, göreve gelmesi halinde yaptırımların kaldırılmasına odaklanacağını ve yaptırımların "adım adım" kaldırılmasının önemini vurguladı.