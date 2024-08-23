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İran-İsrail hattında ipler iyice gerildi | ABD'li yetkiliden şok iddia: İsrail'i kalbinden vuracaklar!

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in suikastı sonucu katledilen Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümünün ardından İran ve İsrail hattında ipler günden güne gerilmeye devam ediyor. Tüm bu olaylar silsilesi sürerken, ismi verilmeyen ABD'li bir yetkilinin El Arabya televizyonuna verdiği demeç İsrail'de panik yarattı. Hamas'tan da art arda açıklamalar gelirken İsrail kabinesinde iki önemli isim birbirine düştü.

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 19:27 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 19:50
İran-İsrail hattında ipler iyice gerildi | ABD’li yetkiliden şok iddia: İsrail’i kalbinden vuracaklar!

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü abluka, bölgede tansiyon yükseltti. İsrail'in hamleleri sonucunda İran ve Lübnan'ın da dahil olduğu gerilim, İsrail'in 31 Temmuz'da Tahran'da Haniye'ye düzenlediği suikast ile iyice tırmandı.

İRAN İSRAİL HATTINDA TANSİYON YÜKSEK

31 Temmuz'daki Haniye suikastından itibaren İran cephesinin her an misilleme saldırısı yapma ihtimalinin olduğu iddia edilirken ABD'li yetkililer, Birleşik Arap emirlikleri merkezli El Arabiya kanalına önemli bir açıklamada bulundu.

ABD'Lİ YETKİLİ SAAT VERDİ

ABD'den El Arabiya televizyonuna konuşan ve ismi gizli tutulan bir yetkili, İran'ın intikam saldırısına ilişkin yeni bir istihbarat aldıklarını ve Washington'ın İran ve Hizbullah'tan misilleme beklediğini bildirdi. Öte yandan İran ile Hizbullah'ın tam olarak ne yapacakları konusunda belirsizlik olduğunu da söyledi.

"İranlılar bu kararı aldıktan sonra 12 ila 24 saat içinde saldırıyı başlatmaya muktedir"

HİZBULLAH İSRAİL'İN KALBİNE SALDIRACAK
Hizbullah Hareketi'nin "İsrail'in kalbine saldıracağının" beklendiğini söyleyen yetkili, bölgedeki ABD askeri güçleri konusunda, öngörülebilir gelecekte yerlerinde kalacakları beklentisinin olduğunu aktardı.



HAMAS'TAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR
Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda İsrail askerlerini öldürdüğünü ve yaraladığını duyurduğu bir açıklama yaptı. Açılamada Kassam Tugaylarıyla İsrail askerleri arasında Zeytun Mahallesi'nin güneyinde çatışmalar yaşandığı ifade edildi..


Çıkan şiddetli çatışmalarda İsrail askerleri saflarında ölü ve yaralıların bulunduğu ve tahliyeleri için İsrail ordusuna ait helikopterin bölgeye iniş yaptığı söylendi. İsrail ordusundan ise bir açıklama gelmedi.



SEFERBERLİK ÇAĞRISI
Gazze'de El Aksa TV'nin yayınladığı habere göre Hamas, Gazze halkını desteklemek için bir günlük seferberlik çağrısında bulundu. Haberde, "Hamas, dünyanın dört bir yanındaki insanları Cuma günü, Gazze ve Kudüs'ün savunulması ve kitlesel zafer günü olması için toplanmaya ve seferber olmaya çağırıyor" ifadeleri yer aldı.



İSRAİLLİ BAKANLAR ARASINDA GERİLİM

Öte yandan İsrail kabinesinde de yeni kriz patlak verdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben Gvir'in 'sorumsuz eylemleri'nin ülkenin güvenliğini tehlikeye attığını söyleyerek "Bana Twitter'dan saldırmak yerine Lübnan'daki Hizbullah'a saldırmaya başlayın" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Kamu Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 'sorumsuz eylemlerinin' ülkesinin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

Ben Gvir 13 Ağustos'ta İsrailli yerleşimciler ile birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediBen Gvir 13 Ağustos'ta İsrailli yerleşimciler ile birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRMIŞTI

Ben-Gvir de Gallant'a tepki göstererek, "Lübnan'ı taş devrine döndürme sözü vermiştiniz, bu arada Kuzey'i de taş devrine döndürüyorsunuz. Bana Twitter'dan saldırmak yerine Lübnan'daki Hizbullah'a saldırmaya başlayın" ifadelerini kullandı. Ben Gvir 13 Ağustos'ta İsrailli yerleşimciler ile birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek sloganlar atmış, baskın tüm dünya liderleri tarafından kınanmıştı.

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