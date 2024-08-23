İran-İsrail hattında ipler iyice gerildi | ABD’li yetkiliden şok iddia: İsrail’i kalbinden vuracaklar!

HİZBULLAH İSRAİL'İN KALBİNE SALDIRACAK

Hizbullah Hareketi'nin "İsrail'in kalbine saldıracağının" beklendiğini söyleyen yetkili, bölgedeki ABD askeri güçleri konusunda, öngörülebilir gelecekte yerlerinde kalacakları beklentisinin olduğunu aktardı.





HAMAS'TAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda İsrail askerlerini öldürdüğünü ve yaraladığını duyurduğu bir açıklama yaptı. Açılamada Kassam Tugaylarıyla İsrail askerleri arasında Zeytun Mahallesi'nin güneyinde çatışmalar yaşandığı ifade edildi..

Çıkan şiddetli çatışmalarda İsrail askerleri saflarında ölü ve yaralıların bulunduğu ve tahliyeleri için İsrail ordusuna ait helikopterin bölgeye iniş yaptığı söylendi. İsrail ordusundan ise bir açıklama gelmedi.





SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Gazze'de El Aksa TV'nin yayınladığı habere göre Hamas, Gazze halkını desteklemek için bir günlük seferberlik çağrısında bulundu. Haberde, "Hamas, dünyanın dört bir yanındaki insanları Cuma günü, Gazze ve Kudüs'ün savunulması ve kitlesel zafer günü olması için toplanmaya ve seferber olmaya çağırıyor" ifadeleri yer aldı.





İSRAİLLİ BAKANLAR ARASINDA GERİLİM



Öte yandan İsrail kabinesinde de yeni kriz patlak verdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben Gvir'in 'sorumsuz eylemleri'nin ülkenin güvenliğini tehlikeye attığını söyleyerek "Bana Twitter'dan saldırmak yerine Lübnan'daki Hizbullah'a saldırmaya başlayın" dedi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Kamu Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 'sorumsuz eylemlerinin' ülkesinin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

Ben Gvir 13 Ağustos'ta İsrailli yerleşimciler ile birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi



MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRMIŞTI Ben-Gvir de Gallant'a tepki göstererek, "Lübnan'ı taş devrine döndürme sözü vermiştiniz, bu arada Kuzey'i de taş devrine döndürüyorsunuz. Bana Twitter'dan saldırmak yerine Lübnan'daki Hizbullah'a saldırmaya başlayın" ifadelerini kullandı. Ben Gvir 13 Ağustos'ta İsrailli yerleşimciler ile birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek sloganlar atmış, baskın tüm dünya liderleri tarafından kınanmıştı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN