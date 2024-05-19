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İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı: Dünya kazayı nasıl takip ediyor? Liderlerin mesajları neler?

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin bugün kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığı, kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşmadığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaza haberinin duyurulmasının ardından haber tüm dünyanın gözü İran'dan gelecek haberlere çevrildi. Peki kaza dünya basınında nasıl görüldü?

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 21:56 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 21:59
İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza yaptı: Dünya kazayı nasıl takip ediyor? Liderlerin mesajları neler?

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İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığı, kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşmadığı açıklandı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti. İran devlet televizyonu Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi. Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.

Liderler Reisi için peş peşe açıklamalar yaparken farklı ülkelerin basın yayın organları da haberi manşetlerine taşıdı. Hangi lider ne mesajlar verdi, hangi ülke ne yazdı sizin için derledik...

Türkiye cumhurbaşkanı İran'a yardım sağlamaya hazır olduğunu söyledi :

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Teyyep Erdoğan, Türkiye'nin helikopter kazasını yakından takip ettiğini, İranlı yetkililerle koordineli çalıştığını ve gerektiğinde yardım sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

REUTERS: HELİKOPTER DÜŞTÜ

İngiliz devi, helikopterin 'düştüğünü' söyleyerek Reuters'a konuşan İranlı bir yetkilinin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve dışişleri bakanını taşıyan helikopterin düştüğünü ve kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşmaya çalıştığını söyleyerek Raisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdollahian'ın hayatlarının "helikopter kazası sonrasında risk altında" olduğunu ifade etti.

SKY NEWS

İngiltere merkezli SKY News, Biden, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasıyla ilgili acil raporları almak üzere tatilini yarıda keserek Beyaz Saray'a döndü.'' açıklamasını yaptı.

AZERBAYCAN HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İbrahim Raisi'nin de dahil olduğu bir helikopter kazasına ilişkin raporları duyduktan sonra "derin kaygılı" olduğunu söyledi. "Dualarımız Yüce Allah'tan Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi ve beraberindeki heyetle birliktedir" diyen Aliyev, Azerbaycan'ın ihtiyaç duyulan her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu da sözlerine ekleyerek "Bugün İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi'yi dostane bir şekilde uğurladıktan sonra, üst düzey heyeti taşıyan bir helikopterin İran'a düştüğü haberi bizi derinden üzdü. Yüce Allah'a dualarımız Cumhurbaşkanı İbrahim iledir. Raisi ve beraberindeki heyete, komşu, dost ve kardeş ülke olarak Azerbaycan Cumhuriyeti ihtiyaç duyulan her türlü yardımı sunmaya hazırdır." dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X'e şunları yazdı: "Başkan Raisi'nin bugünkü helikopter uçuşuyla ilgili haberlerden derin endişe duyuyoruz. Bu sıkıntılı dönemde İran halkıyla dayanışma içindeyiz ve Başkan ve çevresinin refahı için dua ediyoruz."

Lider, Başkan Raeisi ve diğer yetkililer için dua ediyor:

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı İbrahim Raeisi'nin akıbetiyle ilgili endişelerini dile getirerek, cumhurbaşkanı ve diğer üst düzey yetkililerin ülkeye sağ salim dönmeleri için dua etti.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamaney, açıklamasını Pazar günü İmam Rıza'nın (a.s) doğum günü münasebetiyle düzenlenen İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) aileleriyle yaptığı toplantıda yaptı.

İran Cumhurbaşkanı ve diğer üst düzey yetkilileri taşıyan helikopterin ülkenin kuzeydoğusunda düşmesi haberine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lider, bu akşam yaşanan haberi Sayın Cumhurbaşkanı ve arkadaşları açısından rahatsız edici bir olay olarak nitelendirdi.

PAKİSTAN BAŞBAKANI, REİSİ İÇİN DUA EDİYOR

Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şehbaz Şerif, helikopter olayında İran cumhurbaşkanı ve beraberindeki yetkililere sağlık ve esenlik dileyen bir mesaj gönderdi.

Şehbaz Şerif, "Sayın Cumhurbaşkanı Seyyed Ebrahim Raisi'nin helikopteriyle ilgili İran'dan üzücü haberler aldık. Her şeyin yolunda olduğuna dair müjdeli haberi büyük bir endişeyle bekliyoruz. Dualarımız ve en iyi dileklerimiz Sayın Cumhurbaşkanı Raisi ve tüm İran milletiyle birliktedir" diye yazdı. X hesabında bir gönderi.

Irak Başbakanı, helikopter kazasında İran'a yardım teklifinde bulundu:

Irak hükümeti, Bağdat'ın İran cumhurbaşkanı ve diğer üst düzey yetkilileri taşıyan kayıp helikopteri arama konusunda İran'a yardım teklif ettiğini duyurdu. Irak Başbakanı Muhammed Şii El Sudani ise yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanının helikopterinin bulunmasına yardım etmeye hazırız" dedi.

Rusya resmi haber ajansı TASS, haberi ''İran cumhurbaşkanını taşıyan helikopter Azerbaycan sınırı yakınlarına düştü'' şeklinde verdi.

Rus Televizyonu Press TV'de ''Moskova, İran devlet yetkililerini arama çalışmalarına yardım etmek için hazır'' denildi.

Fransız devi LE MONDE, haberi küçük görsellerle paylaşarak ''İran: Cumhurbaşkanı Ebrahim Raissi'yi taşıyan helikopter, Azerbaycan sınırı yakınlarına "sert" inişten sonra hâlâ ulaşılamıyor'' dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise henüz herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

Alman basınından ünlü Bild Gazetesi, haberi sitenin manşetine alarak ''Molla destekçileri başkanları için duaya koşuyor'' şeklinde başlık verdi. Öte yandan ''İran'da patlayıcı durum! Pazar öğleden sonra İran haber ajansları oybirliğiyle Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin (63) helikopterinde bir "olay" yaşandığını bildirdi. Ne oldu? Hala net değil. İlk ihbarların üzerinden saatler geçmesine rağmen, arama ekipleri hâlâ kendisinden veya helikopterdeki diğer kişilerden herhangi bir iz bulamadı.'' dedi.

İNGİLİZ MEDYASI: BBC

İngiliz medyasından BBC, olayı bir ''helikopter kazası'' olarak değerlendirdi ve manşetinde taşıdı.

İNGİLİZ MEDYASI: THE SUN

The Sun Gazetesi de haberi manşete alarak İranlı cumhurbaşkanın hayatının ''tehlike altında'' olduğunu yazdı.

ABD MEDYASI

ABD merkezli ABC NEWS Gazetesi, kaza haberinin ardından ''İran cumhurbaşkanının helikopteri 'sert iniş' aramasına maruz kaldı'' açıklamasını yaptı.

Dünyanın önde gelen haber kanallarından CNN de haberi İranlı yetkililerin duyurduğu güncel bilgilerle paylaştı ''Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı'' başlığıyla verdi.

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