İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza yaptı: Dünya kazayı nasıl takip ediyor? Liderlerin mesajları neler?

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığı, kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşmadığı açıklandı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti. İran devlet televizyonu Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi. Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.

Liderler Reisi için peş peşe açıklamalar yaparken farklı ülkelerin basın yayın organları da haberi manşetlerine taşıdı. Hangi lider ne mesajlar verdi, hangi ülke ne yazdı sizin için derledik...

Türkiye cumhurbaşkanı İran'a yardım sağlamaya hazır olduğunu söyledi :

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Teyyep Erdoğan, Türkiye'nin helikopter kazasını yakından takip ettiğini, İranlı yetkililerle koordineli çalıştığını ve gerektiğinde yardım sağlamaya hazır olduğunu söyledi.