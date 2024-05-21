HAMANEY CENAZE NAMAZINI KILDIRACAK
Cenaze namazını İran Dini Lideri Hamaney kıldıracak.
Reisi ve beraberindeki heyetin Tahran Üniversitesi'nde cenaze namazı kılındıktan sonra hayatını kaybedenler defnedilecek.
Çarşamba günü ise saat 16:00'da üst düzey yabancı heyetlerin katılımıyla hayatını kaybedenler için bir anma töreni yapılacak
️Güney Horasan Bircenda kentinde de perşembe günü saat 8.00'de anma töreni düzenlenecek.
Cenazelerin Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde toprağa verileceği de konuşulanlar arasında.
️Merhum Reisi için cenaze namazının Perşembe öğle saatlerinde yapılması bekleniyor.
5 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
İran hükümeti, bir zamanlar mevcut Dini Lider Ayetullah Hamaney'in potansiyel halefi olarak görülen 63 yaşındaki aşırı muhafazakar din adamı için bu hafta sonunda bir cenaze töreniyle sonuçlanan beş günlük yas ilan edildi.
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21 MAYIS SALI TARİHİNDE NELER YAŞANDI?
13.56 Reisi'nin naaşının başkent Tahran'daki Mehrabad havalimanına ulaştığı bildirildi.
13.22 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin naaşıTebriz Havalimanı'ndan yola çıktı.
TÜRKİYE'DEN KİM KATILACAK?
13.12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
10.18 Keşmir halkı Reisi için meydanlara indi.
10.02 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve arkadaşlarının uçak kazasında şehit olmaları nedeniyle taziye ve taziyelerini iletmek üzere bugün Bakü'deki İran Büyükelçiliğinde bulunuyor.
09.48 Tebriz'de Reisi'nin cenaze töreni için Şüheda Meydanı'na inen binlerce kişi, Reisi'nin naaşının taşındığı beyaz çiçeklerle süslenmiş kamyonun etrafını sardı.
Kamyona dokunmak isteyen kalabalıkta izdiham çıktı.
09.35 Reisi'nin naaşı, Tebriz'de, cumhurbaşkanına veda için toplanan kalabalığın arasında seyrediyor.
09.05 Tebriz'de binlerce kişi İbrahim Reisi'nin cenaze töreni için Şüheda Meydanı'nda bir araya geldi.
REİSİ'NİN YERİNE GEÇİCİ OLARAK YARDIMCISI GETİRİLDİ
Hamaney ayrıca cumhurbaşkanı bı̇rı̇ncı̇ yardımcısı Muhammed Muhbir'in, geçici lider olarak, anayasanın 131. maddesi gereğı̇ yürütme organının başında olduğunu açıkladı.
Hamaney, Muhbir'in, yargı ve yasama organları başkanlarıyla koordı̇nelı̇ bı̇r şekı̇lde seçı̇mlerı̇ düzenlemek ı̇çı̇n en fazla 50 günü olduğunu söyledı̇.
Abdullahiyan'ın yerine ise İran hükümet kabinesi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani'yi Dışişleri bakan vekili olarak atadı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da içinde olduğu helikopter, dağlık alana düştü. Yaşanan kaza sonrası arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı.
9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Gece saatlerinden bu yana Reisi'ye ulaşmak için çabalar sürerken kötü haber geldi. Helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi.
İşte hayatını kaybedenlerin isimleri:
1- Ayetullah Seyyid İbrahim Raisi
2- Ayetullah Seyyid Muhammed Ali El-Haşim
3- Dr. Hossein Amirabdollahian
4- Dr. Malik Rahmati
5- Serdar Seyed Mehdi Musavi
6- Ensar el-Mehdi Birliği (kimliği bilinmiyor)
7-Pilot Albay Seyed Taher Mostafavi
8-Pilot Albay Mohsen Daryanosh
9-Kruçev (kimliği bilinmiyor)
TÜRKİYE'DEN İRAN'A DESTEK
İran'ın talebi üzerine Türkiye hızla bölgeye 1 Akıncı İHA ve 1 gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter gönderdi.
Ayrıca AFAD'da arama kurtarma çalışmalarına destek için İran'a 32 dağcı ile 6 araç gönderdi.
Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı.