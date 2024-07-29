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İngiltere’den İsrail’e baskı: Yeni Başbakan Keir Starmer Netanyahu’nun tutuklanması için adım mı atmıştı: Sırada silah satışı mı var?

İngiltere’nin yeni Başbakanı Keir Starmer, İsrail Başbakanı Keir Starmer Netanyahu için tutuklama emri çıkarmaya çalışan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne karşı Rishi Sunak hükümetinin yaptığı itirazları geri çekmişti. İngiltere’nin İsrail’e silah satışını durdurmaya hazırlandığı iddia edildi.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 16:40 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 16:49
İngiltere’den İsrail’e baskı: Yeni Başbakan Keir Starmer Netanyahu’nun tutuklanması için adım mı atmıştı: Sırada silah satışı mı var?

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İsrail hükümetinin, İngiltere'de yakın zamanda iktidara gelen İşçi Partisi hükümetinin İsrail'e silah satışını sonlandırmasını beklediği, başka ülkelerin de bu adımı atmasından endişelendiği bildirildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmerİngiltere Başbakanı Keir Starmer

İNGİLTERE İSRAİL'E SİLAH SATIŞINI DURDURACAK MI?

Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, İngiltere'de Keir Starmer liderliğindeki yeni hükümet, İsrail'e silah satışını durdurmaya hazırlanıyor.

İsrail hükümeti, İngiltere'nin Tel Aviv'e savunma ihracat lisansını ilerleyen günlerde iptal edeceğini değerlendiriyor. Tel Aviv yönetiminin, bölgedeki başka ülkelerin de benzer adımlar atabileceği endişesini taşıdığı aktarıldı.

STARMER SUNAK'IN İTİRAZINI GERİ ÇEKMİŞTİ

İngiltere'de Keir Starmer liderliğinde yeni hükümet, birkaç gün önce Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarmasına yönelik bir önceki hükümetin yaptığı itirazını geri çekmişti.

ABD basınından flaş iddia! İngiltere’den İsrail’e baskı: Yeni Başbakan Keir Starmer Netanyahu’nun tutuklanması için adım mı atacak?ABD basınından flaş iddia! İngiltere’den İsrail’e baskı: Yeni Başbakan Keir Starmer Netanyahu’nun tutuklanması için adım mı atacak?
ABD basınından flaş iddia! İngiltere'den İsrail'e baskı: Yeni Başbakan Keir Starmer Netanyahu'nun tutuklanması için adım mı atacak?

Hükümet ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ocak ayında kesilen finansman desteğine devam edeceğini de duyurmuştu.

İSRAİL'E SİLAH SEVKİYATI DURMADI

Analistler İngiltere'nin yeni hükümetinin İsrail'e silah sevkiyatını durdurmak gibi somut önlemler almadığına dikkat çekti. Yetkililer, İsrail'in insan hakları yasalarını ihlal edip etmediğine ilişkin yasal bir incelemenin sonuçlarını beklediklerini söylemişti.

New York Times'a göre tüm bu hamleler İngiltere'nin yeni başbakanının, Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz başta olmak üzere İsrail'e tam destek veren Batılı liderleri rahatsız eden bir çatışmada kendi yolunu çizdiğini gösteriyor.

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