İngiltere’de ırkçı olaylar | Vatandaşlar ceza adaleti sistemini sorguluyor: Sistem büyük baskı altında

Quirk, polisin "son derece eksik" bir kadroya sahip olduğunu ve yeni, deneyimsiz personel istihdamının zorlukları daha da artırdığını vurguladı. "BÜYÜK BASKI ALTINDAYIZ" Adalet sisteminde oluşan ciddi duruma işaret eden Quirk, "Sistem büyük bir baskı altında." dedi. Hükümetin mevcut krizle mücadele etmek için kaynak ayırdığını belirten Quirk, "Suçun kabul edilmesi süreci hızlandıracak." diye konuştu. Quirk, "Ancak iş duruşmalara gelirse işte o zaman uzun bir bekleyiş olacak. Daha ciddi davalar duruşma için çok bekleyecek ve tutuklama kararı çıkarsa işin içine cezaevi sorunu da dahil olacak. Bunların hepsi oldukça zor, zira kısa vadeli bir çözümü yok." değerlendirmesinde bulundu.





Durumun ciddiyetine işaret eden Quirk, "Son durumlar 2011'e oranla daha 'sınırlı' olsa da motivasyonları çok daha sorunlu." dedi.

Quirk, "Özellikle de sadece camları kırmak yerine insanlara ve camilere saldırmaları açısından. Bu korkunç ve dehşet verici." diye konuştu.

Aşırı sağcı şiddet olayları İngiltere adalet sistemindeki "kırılgan noktaları" ortaya çıkarırken, mevcut krizin çözümü ve düzenin sağlanmasının yeni hükümet için önemli bir sınav olacağı belirtildi.



İngiltere'de gelecek günlerin önemli olduğu ifade edilirken, adalet sisteminin içinde bulunduğu zorluğun üstesinden gelip gelemeyeceği ya da daha fazla huzursuzluğun yaşanıp yaşanmayacağının bugünlerde belli olacağı yorumu yapıldı.



Bu arada, Londra'da bağımsız bir düşünce kuruluşu olarak faaliyet gösteren Hükümet Enstitüsünce yayımlanan bir analize göre, ülkedeki 2011 olaylarından sonraki 10 yılda alınan kemer sıkma önlemleri kesintilere yol açtı.



Buna göre, özellikle Kraliyet Mahkemesindeki ceza avukatı, savcı ve hakim sayısının azalmasının görülen dava oranını da düşürürken, vaka sayısı bu mahkemede 2011'e oranla üçte bir azaldı.



Ortaya çıkan karmaşık süreç sonucunda "birikmiş iş" sayısı ise 2 katına çıkarak 95 bine ulaştı.



Ülkede yeni cezaevlerinin açılmasına rağmen toplam kontenjanın azaldığı ve ciddi bir kapasite krizi yaşandığı aktarılırken, bu yıl içerisinde yapılan son seçimde başa gelen İşçi Partisi de cezaevlerindeki "fazla kalabalığı" yönetebilmek için erken tahliye kapsamını genişletmek durumunda kaldı.

Cezaevi personel sayısında yapılan kesintiler de kalan personelin daha az deneyimli ve kalabalık cezaevlerinde güvenliği sağlama konusunda daha az yetenekli olmalarına neden oldu.