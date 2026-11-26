Soğuk Savaş'tan bu yana bir ilk! İngiltere'den 100 bin yedek askere "Savaşa hazır olun" mektubu: "Tank sürücüsü bile olsa gelsin"
İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya ile artan gerilim ve yüksek tehdit ortamı nedeniyle Soğuk Savaş döneminden bu yana ilk kez yaklaşık 100 bin stratejik yedek asker ve gaziye olası bir savaşa karşı hazırlıklı olmaları için resmi mektup gönderdi. Güncel meslekleri ve sivil yetenekleri hakkında bilgi talep edilen askerlere yönelik bu hamle "caydırıcılığı güçlendirmeye yönelik gerekli bir önlem" olarak nitelendirilirken, Kraliyet Hava Kuvvetleri de üslerde anti-drone ağları kurmak için harekete geçti.
İngiltere Savunma Bakanlığı, Soğuk Savaş döneminden bu yana ilk kez yaklaşık 100 bin stratejik yedek asker ve gaziye mektup göndererek olası bir savaşa karşı hazırlıklı olmaları ve eğitimlere katılmaları çağrısında bulundu.
100 BİN ASKERE SAVAŞ MEKTUBU
İngiliz basınına göre mektuplar, ordudan yakın zamanda ayrılmış ve olağanüstü durumlarda yeniden göreve çağrılma yükümlülüğü bulunan kişilere iletildi.
Silahlı kuvvetlerin üç ana koluna gönderilen ve komutanlar tarafından imzalanan çağrıda, kişilerin iletişim bilgilerini güncellemeleri, mevcut meslekleri ve sivil yetenekleri hakkında bilgi vermeleri istendi.
"Tank sürücüsü bile olsa gelsin"
The Telegraph'a konuşan bir ordu kaynağı, "Bir zamanlar tank sürücüsü olmanız, şu anki sivil becerilerinizin tamamen farklı ve aslında savunma için daha faydalı olabileceği gerçeğini değiştirmez." ifadelerini kullandı. Aynı kaynak, seferberlik garantisi olmamasına karşın güncel bir veritabanına sahip olmamanın "çılgınlık" olacağını belirtti.
CAYDIRICILIK VURGUSU
Savunma Bakanlığı, askerlere yönelik çağrının "hazırlığı ve caydırıcılığı güçlendirmeye yönelik pratik bir adım" olduğunu açıkladı. Gazilerden Sorumlu Bakan Calvin Bailey, stratejik yedeklerin çoğunun göreve çağrılmayacağını ancak ülkenin günlük caydırıcılığının bir parçası olduklarını söyledi.
Savunma Bakanı Wes Streeting da Sky News'e yaptığı açıklamada mektupları "makul ve gerekli bir önlem" olarak nitelendirirken İngiltere'nin "yüksek tehdit ortamında" faaliyet gösterdiğini vurguladı.
İngiliz The Sun, söz konusu adımın, Rusya'nın Batı ve NATO'nun kararlılığını test ettiği gerekçesiyle yükselen gerilim ortamında atıldığına dikkat çekiyor.
POLONYA-UKRAYNA SINIRINDA İHA KRİZİ
Geçen hafta Rusya'nın Ukrayna'da üç köprüyü vuran ve en az sekiz kişinin ölümüne yol açan saldırılarının ardından, İngiltere öncülüğündeki askeri tatbikat bölgesine birkaç mil uzaklıktaki Polonya topraklarına seyir füzeleri ve bir insansız hava aracı (İHA) düştüğü, NATO jetlerinin havalandırıldığı aktarıldı.
ÜSLERDE ANTİ-DRONE AĞI
Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) ek koruma kapsamında uçakları gece boyunca hangarlara aldığı ve İngiliz üslerini İHA'lara karşı korumak için anti-drone ağları kurmayı planladığı bildirildi.
Napolyon Savaşlarından bu yana en düşük seviye
İngiliz Ordusu'nda halen 73 bin aktif görevli asker bulunduğu ve bunun Napolyon Savaşları'ndan bu yana en düşük seviye olduğu kaydedildi.