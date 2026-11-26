İngiltere Savunma Bakanlığı, Soğuk Savaş döneminden bu yana ilk kez yaklaşık 100 bin stratejik yedek asker ve gaziye mektup göndererek olası bir savaşa karşı hazırlıklı olmaları ve eğitimlere katılmaları çağrısında bulundu.

Polonya'da Ukrayna sınırı yakınlarına düşen olası cisimlerin araştırıldığı bölgede uçan Polonya Mi-24 helikopteri. Fotoğraf: Reuters

100 BİN ASKERE SAVAŞ MEKTUBU

İngiliz basınına göre mektuplar, ordudan yakın zamanda ayrılmış ve olağanüstü durumlarda yeniden göreve çağrılma yükümlülüğü bulunan kişilere iletildi.

Silahlı kuvvetlerin üç ana koluna gönderilen ve komutanlar tarafından imzalanan çağrıda, kişilerin iletişim bilgilerini güncellemeleri, mevcut meslekleri ve sivil yetenekleri hakkında bilgi vermeleri istendi.

"Tank sürücüsü bile olsa gelsin" The Telegraph'a konuşan bir ordu kaynağı, "Bir zamanlar tank sürücüsü olmanız, şu anki sivil becerilerinizin tamamen farklı ve aslında savunma için daha faydalı olabileceği gerçeğini değiştirmez." ifadelerini kullandı. Aynı kaynak, seferberlik garantisi olmamasına karşın güncel bir veritabanına sahip olmamanın "çılgınlık" olacağını belirtti.

CAYDIRICILIK VURGUSU

Savunma Bakanlığı, askerlere yönelik çağrının "hazırlığı ve caydırıcılığı güçlendirmeye yönelik pratik bir adım" olduğunu açıkladı. Gazilerden Sorumlu Bakan Calvin Bailey, stratejik yedeklerin çoğunun göreve çağrılmayacağını ancak ülkenin günlük caydırıcılığının bir parçası olduklarını söyledi.

Savunma Bakanı Wes Streeting da Sky News'e yaptığı açıklamada mektupları "makul ve gerekli bir önlem" olarak nitelendirirken İngiltere'nin "yüksek tehdit ortamında" faaliyet gösterdiğini vurguladı.

İngiliz The Sun, söz konusu adımın, Rusya'nın Batı ve NATO'nun kararlılığını test ettiği gerekçesiyle yükselen gerilim ortamında atıldığına dikkat çekiyor.