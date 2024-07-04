İngiltere ’değişim’ dedi! 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını sona erdiriyor! İşçi Partisi tek başına kazandı

İşçi Partisi bir önceki seçimde 202 olan sandalye sayısını 410'a, Liberal Demokrat Parti ise 11 olan sandalye sayısını 61'e çıkarırken İskoçya Ulusal Partisinin ise 48 olan sandalye sayısı 10'a düştü.

Reform UK Partisi ise ilk kez girdiği seçimlerden 13 sandalye ile çıktı. Partinin lideri Nigel Farage'ın, daha önce 7 kere girdiği seçimlerin ardından ilk kez milletvekili olarak meclise girmesi bekleniyor.

Savunma Bakanı Grant Shapps, Adalet Bakanı Alex Chalk, Maliye Bakanı Jeremy Hunt ve Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lucy Frazer, Ulaştırma Bakanı Mark Harper, Eğitim Bakanı Gillian Keegan, Çalışma ve Emeklilikten Sorumlu Devlet Bakanı Mel Stride ve Gaziler Bakanı Johnny Mercer'in koltuklarını kaybedeceği tahmin ediliyor.