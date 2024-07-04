İngiltere ’değişim’ dedi! 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını sona erdiriyor! İşçi Partisi tek başına kazandı

ŞİMDİYE KADARKİ EN KÖTÜ PERFORMANS
Çıkış anketleri ayrıca Muhafazakarların felaket bir hezimet yaşadığını, şimdiye kadarki en kötü performanslarını sergilediklerini ve 2019'da Boris Johnson yönetiminde ilk kez kazandıkları onlarca sandalyeyi kaybettiklerini gösteriyor.
Seçmenler, Johnson döneminde yaşanan skandallar, Liz Truss'ın yol açtığı mali kriz ve Sunak'ın ülkeyi düzeltme sözlerini yerine getirememesi nedeniyle partiyi cezalandırmış görünüyor. Bu yenildi aynı zamanda Sunak'ın kumar skandalı ve D-Day töreninden erken ayrılmasıyla gölgelenen zayıf Muhafazakar kampanyasının ardından geldi.
SUNAK ERKEN SEÇİM KARARI ALMIŞTI
İngiltere Başbakanı ve 2010'dan yana iktidarda olan Muhafazakar Parti'nin lideri Rishi Sunak, 22 Mayıs'ta erken seçim kararı aldığını duyurmuştu.
SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?
İngiltere Avam Kamarası'nda 650 milletvekili veya parlamento üyesi var. Bunların her biri ülkenin bir yerindeki bireysel bir seçim bölgesini temsil ediyor.
BBC'nin son tahminine göre İşçi Partisi 410, Muhafazakarlar 144 ve merkezci Liberal Demokratlar 58 sandalyeye sahip olacak.
Bu arada, Brexit Partisi'nin halefi olan Reform Partisi'nin sandalye sayısı başlangıçta öngörülen 13'ten dörde düşürüldü.
İşçi Partisi'nin Avam Kamarası'nda 170 sandalyelik çoğunluk elde edeceği yönündeki son tahmin çok büyük bir rakam olsa da, bu yine de Tony Blair yönetimindeki partinin 1997 seçimlerinde elde ettiği 179 sandalyelik çoğunluğa ulaşamayacak.
BİR GÜN İÇİNDE YENİ BİR BAŞBAKAN SEÇİLECEK
İngiliz siyaseti hızlı ilerliyor; seçim sonuçları ile yeni başbakanın göreve başlaması arasında çok az zaman geçiyor.
Rishi Sunak, 24 saat içinde İngiltere'nin başbakanlık ofisi olan 10 Downing Sokağı'ndan tahliye edilecek ve Sir Keir Starmer da hemen ardından göreve başlayacak.
Ancak bir süreç var. Sunak istifasını Kral'a sunacak ve Sir Keir, normalde Buckingham Sarayı'nda gerçekleşen bir toplantıda yeni hükümeti kurmak üzere hükümdar tarafından resmen davet edilecek.
KEİR STARMER KİMDİR?
Sir Keir, mesleki hayatına 1990'lı yıllarda avukat olarak başladı ve 2008 yılında İngiltere ve Galler'deki en kıdemli ceza savcısı olan kamu savcılığı direktörlüğüne atandı.
İlk olarak 2015 yılında Kuzey Londra'daki Holborn ve St Pancras seçim bölgesinden seçildi ve partinin 2019'daki başarısız genel seçimlerinin ardından İşçi Partisi'nin liderliğini devraldı ve Jeremy Corbyn'in sol görüşlü liderliğinden sonra "yeni bir dönem" başlatma sözü verdi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak BBC'ye yaptığı açıklamada seçimi kazanmaktan kesinlikle vazgeçmediğini söylerken uzmanlar ise aynı yere iki kez yıldırım düşme ihtimalinin Rishi Sunak'ın ikinci kez başbakan seçilmesinden daha yüksek olduğunu söylüyordu.
Adayların çoğu bir siyasi partiyi temsil etse de bazıları bağımsız olarak yarışıyor. Bu seçimde bağımsız adaylardan biri de, yine Londra'da Islington North seçim bölgesinde yarışan İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn. İngiltere'de daha önce son genel seçim 12 Aralık 2019'da yapılmıştı. Seçimi o dönem liderliğini Boris Johnson'ın yaptığı Muhafazakar Parti kazanmış, parti oyların yüzde 43,6'sını alarak 365 milletvekili çıkarmıştı.