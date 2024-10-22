İngiliz toprağı olarak bilinen Avustralya’da Kral Charles, büyük şok yaşadı

İngiliz Kralı Charles ve eşi Camilla, Avustralya turları sırasında şok geçirdi. Kral olarak Avustralya'ya ilk ziyaretini gerçekleştiren Charles için bir utanç kaynağı olarak yorumlanan olay şöyle gelişti; Avustralya Parlamento Binası'nda toplantıda 51 yaşındaki Senatör Lidia Thorpe, birden Kral Chales, eşi Calimila ve Avusturalyalı yöneticilerin bulunduğu sıraya doğru ilerledi. Thorpe, kendisine engel olmak isteyenlere aldırış etmedi. Kral Caharles'in yüzüne karşı tepkisini dile getirdi. Aborjin halkına ait 'kemik ve kafataslarının' hala Kraliyet Ailesi'nin elinde olduğunu iddia ederek "Halkımıza karşı soykırım işledini. Hangi yüzle buraya geldiniz. Avustralya'dan gidin, burayı terk edin" sözlerini kaydetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN