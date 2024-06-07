İngiliz gazeteci Piers Morgan, İsrailli yetkili Fleur Hassan-Nahoum ile canlı yayında tartıştı! ’’Bana cevap veremiyorsunuz!

NET OLAMADI

İngiliz gazetecinin Sözcü'ye yönelttiği soruyu eski belediye başkanına aktarması üzerine Fleur Hassan-Nahoum da ''Kaç tugaylarının öldüğünü biliyoruz çünkü bu istihbarata sahibiz'' dedi. Gazetecinin ''Şimdi net olun, siz gerçekten hangilerinin terörist olduğunu biliyorsunuz ancak kaç sivil öldürdüğünüze dair hiçbir fikiniz yok.'' sözleri üzerine eski başkanın cevabı konuyu 2. Dünya Savaşı'na çekmeye çalışması gazeteciyi kızdırdı.

NE KADAR PRATİK BİR YÖNTEM!

Gazeteci Piers Morgon ''Siz de tıpkı İsrail Sözcüsü gibi soruma cevap veremiyorsunuz! Aynı şeyi yapıyorsunuz. Ne kadar da pratik bir yöntem!'' diyerek sert çıktı. Öte yandan ''İsrail kaç sivili, kaç masum kadın ve çocuğu katlettiğini gerçekten iyi biliyor ancak 'hiçbir fikri yok'! '' diye ekledi.