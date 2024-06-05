Hizbullah’tan topyekün savaş ilanı! Tel Aviv yangın yeri: Lübnan sınırından saldırılar devam ediyor

Hizbullah, İsrail'e yönelik roket saldırılarına devam ediyor. İsrail medyası salı gecesi geç saatlerde İsrail'in güneyindeki bir IDF üssünde meydana gelen patlamada en az dokuz askerin yaralandığını bildirdi.
Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği 7 Ekim'den bu yana Hizbullah'ın Gazze'deki çatışmalara dahil olup olmayacağı merak edilirken Hizbullah'tan beklenen açıklama geldi.
HİZBULLAH "TOPYEKÜN SAVAŞ" DEDİ
Hizbullah'ın başkan yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Hizbullah'ın savaşa hazır olduğunu ve İsrail'in herhangi bir zafer kazanmasına izin vermeyeceğini söyledi ve "Eğer İsrail topyekün bir savaş istiyorsa biz buna hazırız" dedi.
Hizbullah'tan topyekün savaş mesajı gelirken İsrail'in kuzeyinde ise sirenler çalmaya devam ediyor.
İsrail'in "Margaliot" yerleşim birimindeki evlere yaklaşan yangının kontrol altına alındığına işaret edilen haberde, bölgedeki bazı evlerin yangın nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.
"Ynet" haber sitesindeki başka bir haberde de yangının, Lübnan'daki Hizbullah tarafından dün atılan bir dizi roketin ardından çıktığına dikkat çekildi.
Yangınlara 6 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği vurgulanan haberde, Hizbullah tarafından fırlatılan yeni roketler nedeniyle yangınların tekrarladığına işaret edildi.