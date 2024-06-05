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Hizbullah’tan topyekün savaş ilanı! Tel Aviv yangın yeri: Lübnan sınırından saldırılar devam ediyor

İsrail-Lübnan sınırında tansiyon yükseldi. İsrail medyası kuzey bölgesi başta olmak üzere ülke çapında sirenlerin çalmaya devam ettiğini belirtirken Hizbullah’tan ise topyekün savaş açıklaması geldi. Hizbullah’ın saldırıları sonucu Tel Aviv yangın yerine dönerken Hizbullah’ın başkan yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Hizbullah’ın savaşa hazır olduğunu ve İsrail’in herhangi bir zafer kazanmasına izin vermeyeceğini söyledi ve “Eğer İsrail topyekün bir savaş istiyorsa biz buna hazırız” dedi.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 10:45 Güncelleme 05 Haziran 2024, 10:54
Hizbullah’tan topyekün savaş ilanı! Tel Aviv yangın yeri: Lübnan sınırından saldırılar devam ediyor

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Hizbullah, İsrail'e yönelik roket saldırılarına devam ediyor. İsrail medyası salı gecesi geç saatlerde İsrail'in güneyindeki bir IDF üssünde meydana gelen patlamada en az dokuz askerin yaralandığını bildirdi.

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği 7 Ekim'den bu yana Hizbullah'ın Gazze'deki çatışmalara dahil olup olmayacağı merak edilirken Hizbullah'tan beklenen açıklama geldi.

HİZBULLAH "TOPYEKÜN SAVAŞ" DEDİ

Hizbullah'ın başkan yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Hizbullah'ın savaşa hazır olduğunu ve İsrail'in herhangi bir zafer kazanmasına izin vermeyeceğini söyledi ve "Eğer İsrail topyekün bir savaş istiyorsa biz buna hazırız" dedi.

Hizbullah'tan topyekün savaş mesajı gelirken İsrail'in kuzeyinde ise sirenler çalmaya devam ediyor.


İsrail'in "Margaliot" yerleşim birimindeki evlere yaklaşan yangının kontrol altına alındığına işaret edilen haberde, bölgedeki bazı evlerin yangın nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.



"Ynet" haber sitesindeki başka bir haberde de yangının, Lübnan'daki Hizbullah tarafından dün atılan bir dizi roketin ardından çıktığına dikkat çekildi.
Yangınlara 6 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği vurgulanan haberde, Hizbullah tarafından fırlatılan yeni roketler nedeniyle yangınların tekrarladığına işaret edildi.



Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.



TAKVİYE EKİPLER İSTENDİ
Lübnan'daki Hizbullah tarafından atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde meydana gelen yangınların söndürülmesi için ekiplerin yetersiz kalması sebebiyle takviye ekipler istendiği bildirildi. İsrail resmi televizyon kanalı KAN'a göre, ülkenin kuzeyinde çıkan yangınların kontrol altına alınması için takviye ekipler talep edildi.

Yediot Ahronot gazesi, kuzeydeki Yukarı Celile'nin Kiryat Shmona bölgesindeki yerleşimlerde süren yangınların kontrol alınması çalışmaları sırasında 6 itfaiye erinin yaralandığını belirtti.

Kiryat Shmona ve Taberiyye bölgesinde hava sıcaklığının 43 dereceyi geçtiğini aktaran gazete, yalnızca Celile ve Golan (işgal altındaki Suriye) bölgelerinde 15 yangın noktasının varlığının gözlendiğini kaydetti.

Öte yandan ülkedeki ana muhalefet lideri Yair Lapid ise, yangına ilişkin X platformundan yaptığı paylaşımda, "Kuzey tutuşmuş yanıyor, İsrail'in caydırıcılığı da onunla birlikte yanıyor ve Netanyahu hükümetinin hiçbir yönetimi ya da stratejisi yok" ifadelerini kullandı.



Ahronot'a göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise yangınlara tepkisini Lübnan'ı tehdit etmeyle gösterdi.

Ben-Gvir, yangının kontrol altına alınmayışını iflas şeklinde değerlendirerek, "Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir" ifadeleriyle Lübnan'ı yakma tehdidinde bulundu.

YOLLAR KAPATILDI
İsrail'in önde gelen medya organlarından olan 'Times of Israel'de yer alan haberde de; roket ve insansız hava aracı saldırılarının ardından İsrail'in kuzeyinde yangınlar sürdüğü ve önemli yolların kapatıldığı yazıldı.

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