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Hizbullah'tan İsrail'in kuzeyindeki ordu üssüne katyuşa füzesiyle saldırı

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait sınır bölgesinde yer alan askeri üsse 30 katyuşa füzesiyle saldırı düzenlediğini bildirdi. Öte yandan herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktarıldı.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 03:30 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 03:30
Hizbullah’tan İsrail’in kuzeyindeki ordu üssüne katyuşa füzesiyle saldırı

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Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılara misilleme gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait kuzeydeki Gatun kışlasında yer alan 146. Tugayın "onlarca katyuşa füzesiyle tam isabet vurulduğu" kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Kabri bölgesine yönelik 30 katyuşa füzesinin fırlatıldığını, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktardı.

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