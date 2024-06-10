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Hizbullah’tan İsrail’e yeni atak! Sınır hattında askeri hedeflere dört saldırı

8 Ekim’den bu yana İsrail ile çatışmalara devam eden Hizbullah, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in sınır hattı üzerinde yer alan askeri hedeflere dört saldırı düzenlediklerini duyurdu. Hizbullah’tan yapılan açıklamada El-Manara, Avivim ve Yaron yerleşim birimindeki 3 binanın güdümlü füze ile hedef alındığı, askerler arasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 13:49 Güncelleme 10 Haziran 2024, 13:49
Hizbullah’tan İsrail’e yeni atak! Sınır hattında askeri hedeflere dört saldırı

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Hizbullah İsrail'e saldırılara devam ediyor. Hizbullah'tan yapılan açıklamada Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattı üzerinde yer alan askeri hedeflerine 4 saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E FÜZELİ SALDIRI

İsrail'e yönelik saldırıları hakkında açıklama yapan Hizbullah, İsrail askerlerinin konuşlandığı El-Manara, Avivim ve Yaron yerleşim birimindeki 3 binanın güdümlü füze ile hedef aldıklarını ve askerler arasında ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.

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Ramim Askeri Mevzisi'ndeki istihbarat toplama cihazlarının da uygun silahlarla vurulduğu belirtildi.

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı 8 Ekim'den bu yana Tel Aviv ile çatışmalara devam ediyor. O tarihten bu yana 333 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirildi.

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