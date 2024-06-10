Hizbullah’tan İsrail’e yeni atak! Sınır hattında askeri hedeflere dört saldırı

Hizbullah İsrail'e saldırılara devam ediyor. Hizbullah'tan yapılan açıklamada Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattı üzerinde yer alan askeri hedeflerine 4 saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E FÜZELİ SALDIRI

İsrail'e yönelik saldırıları hakkında açıklama yapan Hizbullah, İsrail askerlerinin konuşlandığı El-Manara, Avivim ve Yaron yerleşim birimindeki 3 binanın güdümlü füze ile hedef aldıklarını ve askerler arasında ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.

Ramim Askeri Mevzisi'ndeki istihbarat toplama cihazlarının da uygun silahlarla vurulduğu belirtildi.

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı 8 Ekim'den bu yana Tel Aviv ile çatışmalara devam ediyor. O tarihten bu yana 333 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirildi.