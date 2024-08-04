Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine onlarca roket atılırken, İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin roketleri önlediği görüldü.
HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E ROKET YAĞMURU
Lübnan'ın güneyinden İsrail'e doğru onlarca roket fırlatıldı.
İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin atılan roketleri imha ettiği görüldü. Önleyici roketler, havada ışık izleri bırakırken patlamalar sonucu etrafa kıvılcım saçıldı.
İsrail ordusu gece sınır bölgesine en az iki defa aydınlatma fişeği fırlattı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre de Lübnan'ın güneyinden atılan onlarca roketlerin büyük çoğunluğu önlendi.
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah'ı ile çatışıyor.
BATILI ÜLKELEREDEN PEŞ PEŞE LÜBNAN UYARISI
ABD, vatandaşlarına "uygun herhangi bir biletle" Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu. ABD'nin ardından İngiltere, İsveç, Fransa ve Kanada'nın yanı sıra Ürdün de Lübnan için uyarı yayımladı.
İşte Lübnan için uyarı yayımlayan ülkeler…
Fransa
Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Hollanda
Kanada
Hindistan
Ürdün
Suudi Arabistan
Almanya
İrlanda
Norveç
İsveç
Belçika
Danimarka
Avustralya
Rusya
İspanya
MAVİ HATTA TOPYEKÜN SAVAŞ
İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yüksek askeri gerilim rekor seviyelere yükseldi.
Tel Aviv yönetimi Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından, Lübnan Hizbullah'ı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklediğini" belirtmişti.