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Hizbullah'tan İsrail'e füze yağmuru! Batılı ülkeler harekete geçti: Peş peşe Lübnan uyarısı

Son dakika haberleri... Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine onlarca roket atıldı. İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin roketleri önlediği görülürken Batılı ülkelerden peş peşe "Lübnan'a gitmeyin" uyarısı geldi.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 00:39 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 14:04
Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru! Batılı ülkeler harekete geçti: Peş peşe Lübnan uyarısı

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Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine onlarca roket atılırken, İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin roketleri önlediği görüldü.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E ROKET YAĞMURU

Lübnan'ın güneyinden İsrail'e doğru onlarca roket fırlatıldı.

İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin atılan roketleri imha ettiği görüldü. Önleyici roketler, havada ışık izleri bırakırken patlamalar sonucu etrafa kıvılcım saçıldı.

Hizbullah'tan İsrail'e roket yağmuru



İsrail ordusu gece sınır bölgesine en az iki defa aydınlatma fişeği fırlattı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre de Lübnan'ın güneyinden atılan onlarca roketlerin büyük çoğunluğu önlendi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah'ı ile çatışıyor.

BATILI ÜLKELEREDEN PEŞ PEŞE LÜBNAN UYARISI

ABD, vatandaşlarına "uygun herhangi bir biletle" Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu. ABD'nin ardından İngiltere, İsveç, Fransa ve Kanada'nın yanı sıra Ürdün de Lübnan için uyarı yayımladı.

İşte Lübnan için uyarı yayımlayan ülkeler…

Fransa

Amerika Birleşik Devletleri

Birleşik Krallık

Hollanda

Kanada

Hindistan

Ürdün

Suudi Arabistan

Almanya

İrlanda

Norveç

İsveç

Belçika

Danimarka

Avustralya

Rusya

İspanya

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MAVİ HATTA TOPYEKÜN SAVAŞ

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yüksek askeri gerilim rekor seviyelere yükseldi.

Tel Aviv yönetimi Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından, Lübnan Hizbullah'ı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklediğini" belirtmişti.

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