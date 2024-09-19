Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’tan 7 Ekim mesajı! Beklenen konuşmaya ’24 saatte her şey değişti’ diyerek başladı

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, çağrı cihazı ve telsiz saldırılarına ve Hizbullah'ın bunlara nasıl karşılık vereceğine değinmesi beklenen ve merakla beklenen konuşmasına başladı.



NASRALLAH'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Nasrallah konuşmasını üç bölüme ayıracağını söyledi: son iki günün ahlaki ve insani yönü, sahadaki gerçekler ve son gelişmelerin ardından benimsenmesi gereken genel ve siyasi duruş.

Nasrallah konuşmasının devamında Güney Lübnan'daki cephede şehit olanlara ve son günlerdeki saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diledi.