Hindistan alarmda: "Kellik virüsü" yayılıyor

Hindistan'da 'gizemli virüs' tehdidi artıyor. Bu virüsle enfekte olan kişiler ise kelleşiyor. Virüs 'kellik virüsü' olarak adlandırılıyor. Çoğu kişi saçlarının hızla dökülmeye başladığını, bazı kişilerin ise birkaç gün içinde tamamen kelleştiğini bildirdi. Alınan bilgilere göre şu ana kadar 150'den fazla kişi etkilendi. Bu tür belirtiler çevre köylerdeki insanlarda da görüldü. Sağlıktan Sorumlu Devlet Bakanı Prataprao Jadhav bunun kesinlikle alışılmadık bir durum olduğunu ancak paniğe gerek olmadığını, bilim adamlarının ayrıntılı araştırma ve teşhis yapacaklarını söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN