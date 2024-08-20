Hamas yetkilisi CNN yayınını terk etti: “İsrail 76 yıldır Filistinli öldürüyor”

Hamas yetkilisi Usame Hamdan, CNN muhabirinin Gazzelilerin katledilmesinden Hamas'ı sorumlu tutma çabasına sert tepki gösterdi.

Gazzelilere yönelik saldırılarda Hamas’ı sorumlu tutmaya çalışan CNN muhabirine Hamas yetkilisi Usame Hamdan sert tepki geldi

Canlı yayında, İsrail'in son 76 yıldır Filistinlilieri öldürdüğünü belirten Hamdan, "İsrail 2014'te Gazze'ye saldırdı ve 4 binden fazla Filistinliyi öldürdü." diyerek İsrail'in geçmişteki saldırılarına dikkat çekti.

Hamas yetkilisi Usame Hamdan CNN muhabirine sert tepki gösterdi

Sözlerine sert bir şekilde devam eden Hamdan "2008'de bir günde 1000 Filistinli öldürüldü." belirtti.

Hamas yetkilisi Usame Hamdan canlı yayını terk etti

Ardından "Batı Şeria'da Hamas yok ama İsrailliler son 10 ayda 800 Filistinliyi öldürdü" dedi.

Bu açıklamaların ardından Hamdan canlı yayının terk etti.