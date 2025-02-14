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Hamas listeyi verdi: cumarteside! Esir takası yapılacak mı?

Hamas cumartesi günü serbest bırakacağı 3 İsrailli esirin isimlerini açıkladı. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğunu duyurdu. Peki yarın esir takası yapılacak mı? İşte Gazze'de esir takasına dair tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 15:40 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 15:40
Hamas listeyi verdi: cumarteside! Esir takası yapılacak mı?

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    Hamas, İsrail ile Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında yarın serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin ismini açıkladı.

    Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğunu duyurdu.

    CANLI ANLATIM
    15:35 14 Şubat 2025
    HAMAS LİSTEYİ VERDİ

    Hamas, İsrail ile Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında yarın serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin ismini açıkladı.

    Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğunu duyurdu.

    Esirlerden Chen'in ABD-İsrail ve Troufanov'un Rusya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.

    Öte yandan İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın yarın serbest bırakması beklenen 3 esirin isimlerinin arabulucular Katar ve Mısır aracılığıyla Tel Aviv yönetimine ulaştırıldığı belirtildi.

    Listenin "kabul edildiği" belirtilen açıklamada, serbest bırakılması beklenen 3 İsrailli esirin ailelerinin bilgilendirildiği kaydedildi.