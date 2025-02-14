Hamas listeyi verdi: cumarteside! Esir takası yapılacak mı?

Hamas, İsrail ile Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında yarın serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin ismini açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğunu duyurdu.