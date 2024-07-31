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Hamas Lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğradığı binanın görüntüleri ortaya çıktı! Şok iddia: Hava saldırısı değil yakından roket! | Suikastta İran'ın parmağı mı var?

Dünya son 24 saattir Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta kurban gitmesini konuşuyor. Suikastın İran Cumhurbaşkan Pezeşkiyan'ın konutuna 150 metre yakınında bir noktada düzenlenmesi dikkatleri çekerken Haniye'nin kaldığı binanın fotoğrafları yayınlandı. Söz konusu fotoğrafları paylaşan İsrail ve İranlı hesaplar tarafından Haniye'nin hava saldırısı ile değil yakın bir noktadan direkt roket atışı ile öldürüldüğüne dair şoke eden iddialar ortaya atıldı. Yaşanan gelişmeler sonrası Haniye'nin şehit edilmesinde İran'ın da parmağı mı var sorusu akıllara geldi.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 22:54 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 00:03
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin suikasta uğradığı binanın görüntüleri ortaya çıktı! Şok iddia: Hava saldırısı değil yakından roket! | Suikastta İran’ın parmağı mı var?

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in suikastıyla şehit edildi.

HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İSMAİL HANİYEHAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İSMAİL HANİYE

Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'daydı. Tören sonrası Pezeşkiyan'ın konutuna 150 metre mesafedeki konutta bulunan Haniye'nin öldürülmesi dünya gündemine bomba gibi düştü.

HANİYE'NİN KALDIĞI KONUTHANİYE'NİN KALDIĞI KONUT

İsrail'in İran'da nasıl bu kadar rahatça suikast düzenlediği büyük merak konusu olurken saldırı hakkında İranlı ve İsrailli hesaplardan şoke eden yeni iddialar geldi.

HANİYE'NİN KALDIĞI KONUTHANİYE'NİN KALDIĞI KONUT

Haniye'nin kaldığı binanın görüntülerini paylaşan hesaplar, sadece tek bir noktanın yıkılmış olmasına dikkat çekerek suikastın hava saldırısıyla değil söz konusu bina yakınlarındaki bir noktadan roket ile yapılmış olabileceğini söyledi.

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Haniye suikastında Acem oyunu!

KORUMA SUİKASTÇILARA BİLGİ Mİ SIZDIRDI?
İsrailli haber kaynakları Hamas Lideri İsmail Haniye'nin korumalarından biri suikastçılara bilgi sızdırdığını iddia ederek İran'ın rolünü tartışmaya bile açmadılar. Söz konusu haberde Spike tanksavar güdümlü füze ile Haniye'nin yatak odası hedef alındı.

Konutun Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'ne bağlı bir askeri kampın içinde yer aldığı söyleniyor.

HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İSMAİL HANİYEHAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İSMAİL HANİYE

İRAN VE İSRAİL'DEN SUİKASTLA İLGİLİ TEK BİR PAYLAŞIM YOK
Öte yandan suikastla ilgili İsrail ile beraber İran'dan tek bir açıklama ve saldırıya dair detay paylaşılmaması dikkat çekti.

SUİKAST NASIL GERÇEKLEŞTİ?
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, saldırının yerel saatle 02.00 civarında gerçekleştiğini duyurdu. Haniye'nin kaldığı konutun güdümlü füzeyle vurulduğu savundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasında, olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve süreç tamamlanınca sonuçların paylaşılacağı bildirmişti.

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