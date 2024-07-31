Hamas Lideri İsmail Haniye’nin suikasta uğradığı binanın görüntüleri ortaya çıktı! Şok iddia: Hava saldırısı değil yakından roket! | Suikastta İran’ın parmağı mı var?

HANİYE'NİN KALDIĞI KONUT Haniye'nin kaldığı binanın görüntülerini paylaşan hesaplar, sadece tek bir noktanın yıkılmış olmasına dikkat çekerek suikastın hava saldırısıyla değil söz konusu bina yakınlarındaki bir noktadan roket ile yapılmış olabileceğini söyledi.

25 TEMMUZ TARİHLİ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE YEŞİL ÖRTÜ GÖRÜNMÜYOR25 Temmuz'da çekilen uydu görüntüsünde birinci katta yeşil bir örtünün olmadığına dikkat çeken hesaplar suikastın ardından hasar gören yerin kapatıldığını iddia etti. Haniye suikastında Acem oyunu! KORUMA SUİKASTÇILARA BİLGİ Mİ SIZDIRDI?

İsrailli haber kaynakları Hamas Lideri İsmail Haniye'nin korumalarından biri suikastçılara bilgi sızdırdığını iddia ederek İran'ın rolünü tartışmaya bile açmadılar. Söz konusu haberde Spike tanksavar güdümlü füze ile Haniye'nin yatak odası hedef alındı. Konutun Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'ne bağlı bir askeri kampın içinde yer aldığı söyleniyor.

HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İSMAİL HANİYE İRAN VE İSRAİL'DEN SUİKASTLA İLGİLİ TEK BİR PAYLAŞIM YOK

Öte yandan suikastla ilgili İsrail ile beraber İran'dan tek bir açıklama ve saldırıya dair detay paylaşılmaması dikkat çekti. SUİKAST NASIL GERÇEKLEŞTİ?

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, saldırının yerel saatle 02.00 civarında gerçekleştiğini duyurdu. Haniye'nin kaldığı konutun güdümlü füzeyle vurulduğu savundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasında, olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve süreç tamamlanınca sonuçların paylaşılacağı bildirmişti. Haniye suikastında Acem oyunu! Kağıttan Kaplan bilindik dil... Yine animasyonla mı intikam alacaklar? | ABD ve İsraille danışıklı dövüş