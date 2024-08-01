Hamas lideri Haniye o binada mı öldürüldü? Uydu görüntülerinde kan donduran itiraf: İranlı yetkili konuştu Sadabat detayı ortaya çıktı

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye 'nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran 'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın saldırıya dahili sorgulanmaya devam ediyor.

New York Times'a konuşan İranlı bir yetkili, Telegram kanallarında paylaşıma sokulan hasarlı bir binanın Haniye'nin öldürüldüğü yer olduğunu söyledi.

İran 'ın neden Haniye'yi koruyamadığı sorgulanmaya devam ederken suikastın ilk gün iddia edildiği gibi farklı bir ülkeden değil Tahran 'dan yapıldığı iddia edildi. İran resmi makamlarından ise henüz net bir açıklama yapılmadı.

TAHRAN'IN EN LÜKS SEMTİ

Görüntüyü paylaşan yetkili isminin açıklanmaması şartı ile konuştu. İran Devrim Muhafızlarına bağlı Telegram kanallarında dolaşan fotoğraf, Tahran'ın kuzeyindeki lüks Zafaranieh semtindeki altı katlı bir yapıyı gösteriyor.

Binanın hükümet törenleri için kullanılan Sadabat Sarayı'nın bitişiğinde olduğu belirtildi. Bölgenin İran'ın en çok ziyaret edilen turistik bölgelerinden biri olduğu biliniyor.

ALTI GÜN İÇİNDE O BİNAYA NE OLDU?

Fotoğrafta, binanın bir köşesinin hasar gördüğü ve yeşil bir bezle örtüldüğü görülüyor. Birinci katın çatısında ise molozlar açıkça seçiliyor.

Suikasttan sadece altı gün önce yani 24 Temmuz'da uydu şirketi Maxar Technologies tarafından görüntülerde ise binada herhangi bir hasar olmadığı görülüyor. Böylece hasarın son altı günde oluştuğu da ortaya çıkıyor.

DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU'NUN KORUMASINDAYDI

Binanın Haniye'nin Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından korunduğu bildirilen yerleşke içinde yer aldığı ise ortaya çıktı. Fakat suikastın ardından Devrim Muhafızları Ordusu, Hamaney'in kaldığı bölgenin kendi korumalarında olmadığını söylemişti.

İŞTE, HANİYE'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ

Bina, müze ve tarihi yapıların yoğunlaştığı Sadabat Sarayı Parkı, çevresindeki ormanlık bölgenin kuzeyine bitişik konumda.

Açık erişimli uydu görüntülerinde, Haniye'nin bulunduğu binanın, DMO'nun koruduğu yerleşke içinde, kısmen kent tarafına ama büyük ölçüde dağlara bakan geniş bir cepheye sahip olduğu fark ediliyor.

Yüksekliği ve etrafının açık olması nedeniyle, Haniye'nin misafir edildiği bina, yerleşkenin uzağından ya da dağlık araziden rahatlıkla görülebiliyor.

MAHALLE SAKİNLERİ İLK KEZ ANLATTI

Sadabat Sarayı Parkı çevresinde yaşayan mahalle sakinleri ise Haniye'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nun yerleşkesinde kalıp kalmadığına dair bilgilerinin olmadığını ancak suikast gecesinden iki gün önce yerleşke çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını fark ettiklerini, normalde açık olan birçok yolun askerler tarafından kapatıldığını anlattı.

İki gün boyunca yerleşkeye özel korumaların eşlik ettiği onlarca araçtan oluşan konvoyların gelip gittiğini anlatan sakinlerden biri ise suikast gecesi için, "Gece 02.00 civarında bir ses duyduk. Büyük bir patlama sesi değildi. Hafif bir patlamaya benzeyen bir ses duyduk." dedi.

Bir diğer mahalle sakini de saldırı gecesi küçük bir patlamayı andıran ses işittiğini aktardı.