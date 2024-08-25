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Hamas, İsrail’in “kalıcı işgalini” pekiştirecek ateşkes teklifini reddetti: Kahire’de müzakareler çıkmaza girdi

Hamas, İsrail’in kalıcı işgalini pekiştireceği gerekçesiyle Kahire’de sunulan yeni ateşkes teklifini reddetti. İsrail ve Hamas heyetleri, anlaşma sağlanamadan müzakereleri sonlandırarak Kahire’den ayrıldı.

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 23:20 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 23:20

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Hamas, Mısır'ın başkenti Kahire'de sunulan yeni bir ateşkes teklifini, "İsrail işgalini kalıcı getireceği" gerekçesiyle reddetti. Üst düzey bir Hamas yetkilisi, anlaşmanın kalıcı bir ateşkes ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesinin içermediğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından 2 Temmuz'da açıklanan ateşkes teklifine bağlı ifade eden yetkili, Kahire'de sunulan teklifin bu şartları karşılamadığını vurguladı. Hamas, halkının çıkarlarını korumak ve onlara yönelik saldırıları durdurmak amacıyla daha önce üzerinde mutabık kalınan hususları uygulamaya hazır olduklarını teyit etti.

Öne sürülen teklifte, Mısır-Gazze sınırındaki 14 kilometrelik Philadelphi Koridoru'nun kontrolünün İsrail'e bırakılması ve İsrail askerinin varlığının Gazze'de devam etmesi öneriliyordu. Bu teklif, Hmaas tarafından kesin bir dille reddedildi ve heyet, ara bulucu ülkelere bu kararı ilettikten sonra Kahire'den ayrıldı.

İsrail medyasında yer alana haberlere göre, müzakereler için Kahire'de bulunan İsrail heyeti de ülkeye döndü.

İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze'deki ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilme şansının düşük olduğunu bildirdi.

Yetkililer, Philadelphi Koridoru'da anlaşmaya varılmasına yönelik yetkilerinin bulunmadığını belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, İsrail kamuoyunda Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 10 ayı aşkın süredir devam eden çatışmalarda, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği kaydediliyor. Gazze'de insanı kriz derinleşirken, bölgedeki gerginlik her geçen gün artıyor.

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