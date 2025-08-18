Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir katliama imza atıyor. Saldırılarda binlerce çocuk, kadın ve sivil hayatını kaybetti.
7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir katliama imza atıyor. Saldırılarda binlerce çocuk, kadın ve sivil hayatını kaybetti.
Katliamın gölgesindeki Gazze'de, ateşkese yönelik yeni bir gelişme yaşandı.
İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI
İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.
Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.
İsrail Kamu Yayın Kurumu KAN da ordunun Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen askeri operasyonu hızlandırmaya hazırlandığını bildirmişti.
İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.