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Güney Kore'de uçak kazası faciaya neden oldu. Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı uçak, Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvarlara çarptı.

Güney Kore'de uçak kazası! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var (İHA) ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Muan Uluslararası Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçakta en az 28 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.