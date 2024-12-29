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Güney Kore'de uçak kazası! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güney Kore’nin Muan Uluslararası Havalimanı'da dehşet anları yaşandı. Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvarlara çarptı. 175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçakta en az 28 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 05:28 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 05:47
Güney Kore’de uçak kazası! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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    Güney Kore'de uçak kazası faciaya neden oldu. Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı uçak, Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvarlara çarptı.

    Güney Kore'de uçak kazası! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var (İHA)Güney Kore'de uçak kazası! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var (İHA)

    ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
    Muan Uluslararası Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçakta en az 28 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

    Güney Kore'de uçak kazası! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var (İHA)Güney Kore'de uçak kazası! Yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak duvara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var (İHA)

    ALEVLERE TESLİM OLDU
    Yerel saat ile 09.07'de meydana gelen kazanın kesin nedeni hakkında resmi açıklama yapılmazken, kaza sonrasında alevlere teslim olan uçağa ait görüntüler amatör kameralara yansıdı.

    Yerel basında yer alan haberlerde ise uçağın iniş takımlarında arıza meydana geldiği iddia edildi. Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok, kurtarma çalışmaları için gereken tüm çabanın gösterilmesi talimatını verdi. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

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