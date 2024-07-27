NETANYAHU ABD'DEN DÖNÜYOR
ABD seyahatindeki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Dürzi beldesi Mecdel Şems'e yapılan saldırı hakkında bilgilendirilmesinin ardından mümkün olan en kısa sürede İsrail'e dönmek için talimat verdiği bildirildi.
İsrail Başbakanlığının resmi X hesabından yapılan paylaşımda, ABD seyahatindeki Netanyahu'nun saldırı sonrası İsrail'e dönüş takvimine ilişkin açıklamada bulunuldu.
Paylaşımda, Mecdel Şems beldesine yönelik saldırıya ilişkin bilgilendirilmesinin ardından Başbakan Netanyahu'nun, kendisini İsrail'e götürecek uçağın mümkün olan en erken saatte kalkması talimatını verdiği bildirildi.
The Times of Israel gazetesine göre, ABD'deki Netanyahu'nun mahiyetindeki bir yetkili, ABD saatiyle gece 23.00 olarak planlanan uçuşun saat 18.00'e çekildiğini kaydetti.
GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANIYOR
Netanyahu'nun katılacağı güvenlik kabinesinin yerel saatle 16.00'da toplanacağı belirtildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve diğer üst düzey isimlerle Mecdel Şems'teki saldırıyı görüştü.
İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, askeri kurmay kademesi ve üst düzey güvenlik yetkilileri Gallant'a "Hizbullah'a verilecek yanıta ilişkin seçenekleri" sundu.
Gallant, "olası eylem planlarını değerlendirdiği ve güvenlik kademesine bunlara uygun hareket etmesi talimatı" verdi.
Abu Dabi merkezli Sky News Arabiya gazetesine konuşan İsrailli bir güvenlik kaynağı, "Tel Aviv'in Hizbullah'a güçlü bir karşılık vereceğini ancak savaş başlatmak istemediklerini" söyledi.
İSRAİL'DE AŞIRI SAĞCI KOALİSYON ORTAKLARINDAN SERT KARŞILIK ÇAĞRISI
İsrail'de Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortaklarından, Lübnan ile savaşa gidilmesi çağrıları yükseldi.
Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırı karşısında "Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın başıyla tüm Lübnan'ın bedel ödemesi gerektiğini, harekete geçmek gerektiğini" belirtti.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir de basına yaptığı açıklamada, Hizbullah ile 8 Ekim'den itibaren savaş halinde olduklarını, "düşmanı yenmeleri gerektiğini" dile getirerek "karar alıcı platformların bu gerçekliği kabul etmeyi 10 aydır reddettiği" ifadeleriyle kendisinin alınmadığı güvenlik kabinesine tepki gösterdi.
İsrail Savunma Bakanı Gallant'ı "bölgedeki çatışmayı idare etmekle" suçlayan Ben-Gvir, Başbakan'dan kabineyi gerekirse telefon bağlantısıyla toplayarak "hemen kuzeyde savaş kararı" almasını talep etti.
İSRAİL'DE SİYASET VE GÜVENLİK TEŞKİLATINDA GÖRÜŞME TRAFİĞİ
Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ABD seyahatindeki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıya ilişkin bilgilendirildi ve askeri sekreteriyle güvenlik istişareleri yaptı. Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde tüm güvenlik teşkilatı liderleriyle görüşeceği paylaşıldı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ve diğer üst düzey isimlerle Mecdel Şems'teki saldırıyı görüştüğü kaydedildi.
İSRAİL NASIL KARŞILIK VERECEĞİNİ TARTIŞIYOR
İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepelerindeki Mecdel Şems beldesinde 11 kişinin öldüğü saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu, buna verilecek karşılığı değerlendirdiğini açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, akşam saatlerinde işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki çoğunlukla Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesinde 11 kişinin öldüğü roket saldırısına ilişkin yaptığı basın açıklamasında, saldırının "çok ani" gerçekleştiğini, roket tespit edildikten sonra saldırı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre içinde bir roketin isabet etmesiyle patlama meydana geldiğini belirtti.
Saldırıyı Hizbullah'ın gerçekleştirdiğine ilişkin ellerinde "kesin istihbarat" bulunduğunu dile getiren Hagari, güvenlik teşkilatının saldırıya nasıl karşılık verileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu "siyasi iradeyle ortak kararlar alıp harekete geçeceklerini" söyledi.