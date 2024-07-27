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Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıda 12 kişi öldü! İsrail gece boyunca Lübnan Hizbullahı'nı hedef aldı: "Topyekün bir savaşla karşı karşıyayız"

İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki çoğunlukla Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine yönelik düzenlenen roket saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerin Dürzi olduğu bildirildi. İsrail ordusu, saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıkladı. Ancak Lübnan Hizbullahı iddiaları yalanladı. Geçtiğimiz günlerde kaldırılan bir Dürzi cenazesi sonrası yaşanan bir olayı A Haber canlı yayınında anlatan AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, İsrail'in içinde yaşayan Dürzi toplumunun yaşadığı rahatsızlıktan bahsetti. Öte yandan İsrail'in Lübnan'ı gece boyunca bombaladığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 22:15 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 09:06
Golan Tepeleri’ne yönelik saldırıda 12 kişi öldü! İsrail gece boyunca Lübnan Hizbullahı’nı hedef aldı: Topyekün bir savaşla karşı karşıyayız

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İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyinde Golan Tepeleri'nde çoğunluğu Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 12 oldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da saldırıda 17'si ağır 35 yaralı olduğunu aktardı.

Öte yandan İsrail ordu sözcülüğü, saldırıda kullanılan füzenin İran yapımı olduğunu ve sadece Hizbullah'ın envanterinde bulunduğunu savundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın saldırıdan sorumlu olduğunu belirterek, "Lübnan'da bu tip füzeye sahip başka hiçbir örgütün olmadığını" ifade etti.

Ayrıca Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısını yöneten kişinin Hizbullah'ın saha komutanı olduğunu savunan Adraee, bu kişinin Ali Muhammed Yahya isimli Hizbullah'ın Şeba beldesindeki fırlatma rampasının komutanı olduğunu" ileri sürdü.

İSRAİL LÜBNAN HİZBULLAHI'NI SUÇLADI
İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirmesi sonucunda" saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıkladı.

LÜBNAN HİZBULLAHI SALDIRIYA ÜSTLENMEDİ
Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını "kesinlikle yalanladığını, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" vurguladı.

İSRAİL LÜBNAN'I GECE BOYUNCA BOMBALADI
Yaşananların ardından İsrail'in Lübnan'ı gece boyunca bombaladığı bildirildi.

AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp BoyrazAA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz

HEDEF DÜRZİLER Mİ HİZBULLAH MI?
Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayı A Haber canlı yayınında anlatan AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, İsrail'in içinde yaşayan Dürzi toplumunun yaşadığı rahatsızlıktan bahsetti. Boyraz, "İsrail vatandaşı olan Dürzilerin ekseriyeti İsrail ordusunda, polisinde ve istihbaratında çalışıyor ve şu anda benim bulunduğum Lübnan'da da çok güçlü bir Dürzi toplumu var ve bunlar İsrail karşıtı direnişin taraftarı. Hem eylemleri hem söylemleri bu yönde. Lübnan'daki Dürzilerin lideri de şu Velid Canbolat. Lübnan'daki Müslüman Hristiyan iç savaşında da Hristiyanlara karşı savaşan bir topluluk Dürziler." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Mecdel Şems'ten bir cenaze kaldırıldığını ve cenazenin Gazze'de öldürülen Dürzi İsrail askerinin cenazesi olduğunu ifade eden Boyraz, "İsrail bayrağına sarılmıştı tabut ve İsrail bayraklarıyla Dürzi bayrakları vardı. O cenazede buradaki Lübnan'daki Dürzi Velid Canbolat'ın babası Kemal Canbolat'ın da posterleri açıldı. Velit Canbolat buna çok sert bir açıklama yaptı. Canbolat, "Ben bu sahneden iğreniyorum. Kemal Canbolat Arapların kahramanıdır, İsrail bayrağının arkasında onun fotoğrafının açılması kabul edilemez." dedi." ifadelerini kullandı.

Hedef Dürziler mi Hizbullah mı?

İsrail içindeki Dürzi toplumunun tartışmaları olduğunun altınız çizen Boyraz, "Yahudiler öldüğü zaman daha farklı bir karşılık verilebilirdi deniliyor. 6-7 yıl önce İsrail bir kanun geçirdi: Yahudi Ulus Devleti Yasası. Yasada bu ülkenin kaderine yalnız Yahudiler karar verir deniliyordu. Bu kanunu geçirmesinin sebebi şuydu: Filistinlilerin nüfusu artarsa Yahudiler azınlığa düşerse İsrail vatandaşları arasında İsrail'in kaderini Yahudiler belirlebilsin diyeydi. Bu durum Dürzi toplumu tarafından çok eleştirilmişti." şeklinde konuştu.

Lübnan'daki Dürzi lider Velid CanbolatLübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat

Dürzilerin İsrail için çok bedel ödediklerini ifade ettiklerini belirten Boyraz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Dürziler 'biz canımızla kanımızla hala istihbaratın, askerin, polisin içerisindeyiz. Biz Yahudi değiliz siz Yahudi devleti yasası çıkarıyorsunuz.' diyorlar Bütün bunları neden anlattım. Bugün vurulan yer Dürzi toprağı ölenler de Dürziler böyle bir tartışmalı bir durumun ortasında."

BİR TAŞLA İKİ KUŞ MU?
Boyraz'ın açıklamaları sonrası araya giren Askeri Stratejist Coşkun Başbuğ, "Bir taşla iki kuş mu?" diyerek durumu özetledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katzİsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz

TOPYEKÜN SAVAŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Dürzi beldesi Mecdel Şems'e yapılan, 9 kişinin öldüğü saldırının ardından "Topyekün savaşla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

TÜM KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTILAR
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, saldırı sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Katz, Mecdel Şems bölgesine Hizbullah'ın düzenlediğini iddia ettiği saldırı konusunda basına açıklama yaptı. "Hizbullah'ın tüm kırmızı çizgileri aştığından şüphe yok." ifadesini kullanan Katz, "Topyekün bir savaşla karşı karşıyayız." dedi.

İsrail'in "şüphesiz" bir bedel ödeyeceğini belirten Katz, Hizbullah'ın ödeyeceği bedelin ise daha ağır olacağını savundu.

Ülkesinin ABD ve Avrupa'dan "tam destek" alacağını ifade eden Katz, İsrail'in atacağı adıma ilişkin detay vermedi.

NETANYAHU ABD'DEN DÖNÜYOR
ABD seyahatindeki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Dürzi beldesi Mecdel Şems'e yapılan saldırı hakkında bilgilendirilmesinin ardından mümkün olan en kısa sürede İsrail'e dönmek için talimat verdiği bildirildi.

İsrail Başbakanlığının resmi X hesabından yapılan paylaşımda, ABD seyahatindeki Netanyahu'nun saldırı sonrası İsrail'e dönüş takvimine ilişkin açıklamada bulunuldu.

Paylaşımda, Mecdel Şems beldesine yönelik saldırıya ilişkin bilgilendirilmesinin ardından Başbakan Netanyahu'nun, kendisini İsrail'e götürecek uçağın mümkün olan en erken saatte kalkması talimatını verdiği bildirildi.

The Times of Israel gazetesine göre, ABD'deki Netanyahu'nun mahiyetindeki bir yetkili, ABD saatiyle gece 23.00 olarak planlanan uçuşun saat 18.00'e çekildiğini kaydetti.

GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANIYOR
Netanyahu'nun katılacağı güvenlik kabinesinin yerel saatle 16.00'da toplanacağı belirtildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve diğer üst düzey isimlerle Mecdel Şems'teki saldırıyı görüştü.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, askeri kurmay kademesi ve üst düzey güvenlik yetkilileri Gallant'a "Hizbullah'a verilecek yanıta ilişkin seçenekleri" sundu.

Gallant, "olası eylem planlarını değerlendirdiği ve güvenlik kademesine bunlara uygun hareket etmesi talimatı" verdi.

Abu Dabi merkezli Sky News Arabiya gazetesine konuşan İsrailli bir güvenlik kaynağı, "Tel Aviv'in Hizbullah'a güçlü bir karşılık vereceğini ancak savaş başlatmak istemediklerini" söyledi.

İSRAİL'DE AŞIRI SAĞCI KOALİSYON ORTAKLARINDAN SERT KARŞILIK ÇAĞRISI
İsrail'de Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortaklarından, Lübnan ile savaşa gidilmesi çağrıları yükseldi.

Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırı karşısında "Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın başıyla tüm Lübnan'ın bedel ödemesi gerektiğini, harekete geçmek gerektiğini" belirtti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir de basına yaptığı açıklamada, Hizbullah ile 8 Ekim'den itibaren savaş halinde olduklarını, "düşmanı yenmeleri gerektiğini" dile getirerek "karar alıcı platformların bu gerçekliği kabul etmeyi 10 aydır reddettiği" ifadeleriyle kendisinin alınmadığı güvenlik kabinesine tepki gösterdi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant'ı "bölgedeki çatışmayı idare etmekle" suçlayan Ben-Gvir, Başbakan'dan kabineyi gerekirse telefon bağlantısıyla toplayarak "hemen kuzeyde savaş kararı" almasını talep etti.

İSRAİL'DE SİYASET VE GÜVENLİK TEŞKİLATINDA GÖRÜŞME TRAFİĞİ
Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ABD seyahatindeki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıya ilişkin bilgilendirildi ve askeri sekreteriyle güvenlik istişareleri yaptı. Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde tüm güvenlik teşkilatı liderleriyle görüşeceği paylaşıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ve diğer üst düzey isimlerle Mecdel Şems'teki saldırıyı görüştüğü kaydedildi.

İSRAİL NASIL KARŞILIK VERECEĞİNİ TARTIŞIYOR
İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepelerindeki Mecdel Şems beldesinde 11 kişinin öldüğü saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu, buna verilecek karşılığı değerlendirdiğini açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, akşam saatlerinde işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki çoğunlukla Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesinde 11 kişinin öldüğü roket saldırısına ilişkin yaptığı basın açıklamasında, saldırının "çok ani" gerçekleştiğini, roket tespit edildikten sonra saldırı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre içinde bir roketin isabet etmesiyle patlama meydana geldiğini belirtti.

Saldırıyı Hizbullah'ın gerçekleştirdiğine ilişkin ellerinde "kesin istihbarat" bulunduğunu dile getiren Hagari, güvenlik teşkilatının saldırıya nasıl karşılık verileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu "siyasi iradeyle ortak kararlar alıp harekete geçeceklerini" söyledi.

Hagari, halka yapılan güvenlik uyarılarında henüz bir değişiklik olmadığını kaydetti.

GOLAN TEPELERİ KİMİN KONTROLÜNDE?
Sosyal medyada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesinde saldırı alarmlarının çaldığı ve yerleşim alanında bir noktada güçlü bir patlama meydana geldiği görüntüler paylaşıldı. İsrail, 1967'de çoğu Suriye toprağı sayılan kuzeyindeki Golan Tepeleri'ni işgal etti. Uluslararası hukuka göre İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki varlığı işgal sayılıyor.

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan Hizbullahı tarafından İsrail'in kuzeyindeki bölgelere akşam saatlerinde füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlenmişti.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında 7 Ekim 2023'te itibaren sınır hattında şiddeti tırmanan çatışmalar yaşanıyor.

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