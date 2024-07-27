Golan Tepeleri’nden topyekün savaşa! İsrail gece boyunca Lübnan Hizbullah’ını hedef aldı: Netanyahu ABD’den Savunma Bakanlığına koştu

NETANYAHU ABD'DEN SAVUNMA BAKANLIĞINA KOŞTU
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD seyahatinden döndükten sonra işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems'te 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya verilecek karşılığı görüşmek üzere Savunma Bakanlığı'na geçti.
İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, ABD seyahatinden dönen Netanyahu'nun uçağı İsrail'e indi. Netanyahu, güvenlik değerlendirmesi ve ardından gerçekleşecek güvenlik kabinesi toplantısı için başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksine gitti.
ABD'deki temaslarına devam eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (solda), İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen saldırı ile ilgili Askeri Sekreteri General Roman Gofman'dan (sağda) bilgi almıştı.
HİZBULLAH'TAN ABD'YE VE BM'YE TELEFON
Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını "kesinlikle yalanladığını, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" vurguladı. İsrail ve ABD medyası ise Hizbullah'ın hem ABD'ye hem de Birleşmiş Milletler'e İsrail'in bir karşı saldırı yapması durumunda topyekün bir savaş çıkacağını bildirdiğini belirtti.
İSRAİL LÜBNAN'I GECE BOYUNCA BOMBALADI
Yaşananların ardından İsrail'in Lübnan'ı gece boyunca bombaladığı bildirildi.
AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz
HEDEF DÜRZİLER Mİ HİZBULLAH MI?
Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayı A Haber canlı yayınında anlatan AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, İsrail'in içinde yaşayan Dürzi toplumunun yaşadığı rahatsızlıktan bahsetti. Boyraz, "İsrail vatandaşı olan Dürzilerin ekseriyeti İsrail ordusunda, polisinde ve istihbaratında çalışıyor ve şu anda benim bulunduğum Lübnan'da da çok güçlü bir Dürzi toplumu var ve bunlar İsrail karşıtı direnişin taraftarı. Hem eylemleri hem söylemleri bu yönde. Lübnan'daki Dürzilerin lideri de şu Velid Canbolat. Lübnan'daki Müslüman Hristiyan iç savaşında da Hristiyanlara karşı savaşan bir topluluk Dürziler." dedi.
Geçtiğimiz günlerde Mecdel Şems'ten bir cenaze kaldırıldığını ve cenazenin Gazze'de öldürülen Dürzi İsrail askerinin cenazesi olduğunu ifade eden Boyraz, "İsrail bayrağına sarılmıştı tabut ve İsrail bayraklarıyla Dürzi bayrakları vardı. O cenazede buradaki Lübnan'daki Dürzi Velid Canbolat'ın babası Kemal Canbolat'ın da posterleri açıldı. Velit Canbolat buna çok sert bir açıklama yaptı. Canbolat, "Ben bu sahneden iğreniyorum. Kemal Canbolat Arapların kahramanıdır, İsrail bayrağının arkasında onun fotoğrafının açılması kabul edilemez." dedi." ifadelerini kullandı.
İsrail içindeki Dürzi toplumunun tartışmaları olduğunun altınız çizen Boyraz, "Yahudiler öldüğü zaman daha farklı bir karşılık verilebilirdi deniliyor. 6-7 yıl önce İsrail bir kanun geçirdi: Yahudi Ulus Devleti Yasası. Yasada bu ülkenin kaderine yalnız Yahudiler karar verir deniliyordu. Bu kanunu geçirmesinin sebebi şuydu: Filistinlilerin nüfusu artarsa Yahudiler azınlığa düşerse İsrail vatandaşları arasında İsrail'in kaderini Yahudiler belirlebilsin diyeydi. Bu durum Dürzi toplumu tarafından çok eleştirilmişti." şeklinde konuştu.
Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat
Dürzilerin İsrail için çok bedel ödediklerini ifade ettiklerini belirten Boyraz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Dürziler 'biz canımızla kanımızla hala istihbaratın, askerin, polisin içerisindeyiz. Biz Yahudi değiliz siz Yahudi devleti yasası çıkarıyorsunuz.' diyorlar Bütün bunları neden anlattım. Bugün vurulan yer Dürzi toprağı ölenler de Dürziler böyle bir tartışmalı bir durumun ortasında."
BİR TAŞLA İKİ KUŞ MU?
Boyraz'ın açıklamaları sonrası araya giren Askeri Stratejist Coşkun Başbuğ, "Bir taşla iki kuş mu?" diyerek durumu özetledi.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz
TOPYEKÜN SAVAŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Dürzi beldesi Mecdel Şems'e yapılan, 9 kişinin öldüğü saldırının ardından "Topyekün savaşla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.
TÜM KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTILAR
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, saldırı sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Katz, Mecdel Şems bölgesine Hizbullah'ın düzenlediğini iddia ettiği saldırı konusunda basına açıklama yaptı. "Hizbullah'ın tüm kırmızı çizgileri aştığından şüphe yok." ifadesini kullanan Katz, "Topyekün bir savaşla karşı karşıyayız." dedi.
İsrail'in "şüphesiz" bir bedel ödeyeceğini belirten Katz, Hizbullah'ın ödeyeceği bedelin ise daha ağır olacağını savundu.
Ülkesinin ABD ve Avrupa'dan "tam destek" alacağını ifade eden Katz, İsrail'in atacağı adıma ilişkin detay vermedi.