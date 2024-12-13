Gazze’de kanlı saldırı! Katil İsrail Nuseyrat Kampını vurdu: 25 ölü, 40 yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan bir binaya yönelik saldırısında çoğu çocuk en az 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan bir binaya yönelik saldırısında çoğu çocuk en az 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı.
KATİL İSRAİL DURMAK BİLMİYOR
Uluslararası toplumun tepkisine rağmen Filistin'de sivillere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan çok katlı bir binaya yönelik saldırı gerçekleştirdi.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Saldırıda çoğu çocuk en az 25 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi ise yaralandı. Yaralıların Gazze'deki El-Avda Hastanesi ve El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Saldırı sonrasında yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı. İsrail ordusundan saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.