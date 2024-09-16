Gazze'de 'ekmek' krizi Mescid-i Aksa'da siyonist baskın! Yemen ABD İHA'sını vurdu... CENTCOM'dan "Savaşa hazırız" duyurusu

Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atıyor.
ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğini alan soykırımcı siyonist ordu, 41 bin 226 Filistinliyi şehit etti. Saldırılarda 95 binden fazla Filistinli de yaralandı.
GAZZE'DE EKMEK KRİZİ
Hayalet şehir Gazze'de ise şartlar günden güne iyice kötüleşiyor. Kentin altyapısı çöktü, su kaynakları tükendi. İsrail'in yakıt girişini engellemesi sonucu Gazze'nin kuzeyinde şimdi de ekmek krizi baş gösterdi.
"SAVAŞA HAZIRIZ"
Bir yandan da Orta Doğu gergin bir süreçten geçiyor. Yemen'deki Husiler, ABD İHA'sını düşürdü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise "Savaşa hazırız" mesajı paylaştı.
İşte Gazze ve Orta Doğu'daki son gelişmeler;
Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin kuzeyindeki Zemar kentinde ABD'ye ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) daha düşürdüklerini duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yaptığı görüntülü açıklamada, Zemar kenti semalarında ABD ordusuna ait bir MQ-9 tipi SİHA'yı düşürdüklerini ifade etti.
Seri, ABD SİHA'sının Zemar kenti semalarında saldırı görevi sırasında Husilere ait hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğünü söyledi.
Sözcü Seri, ABD ve İsrail'e karşı Gazze Şeridi'ne destek çerçevesinde yürüttükleri mücadele sırasında düşürdükleri MQ-9 tipi SİHA sayısının 10'a yükseldiğini dile getirdi.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Kudüs Valiliği, polis korumasındaki onlarca fanatik İsraillinin, Meğaribe Kapısı tarafından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini açıkladı.
Açıklamada, gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren fanatik İsraillilerin Talmud ritüelleri yaptığı ve provokatif eylemler gerçekleştirdiği belirtildi.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, geçen ay yaptığı açıklamada "mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine izin verdiğini" ileri sürmüştü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mescid-i Aksa'nın statüsüyle ilgili bir değişiklik olmadığını dillendirmişti.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 226'ya yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 346 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 20 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 76 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 226'ya, yaralı sayısının da 95 bin 413'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
Gazze Şeridi'ndeki Acur Fırınları'nın sahibi Kamil Acur İsrail'in ekmek üretimi için gerekli yakıt ve ham madde girişini engellemesi nedeniyle Gazze kentinde ve Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinde sahibi olduğu 6 fırından 5'inin kapandığını ve bölgede bir ekmek krizinin baş gösterebileceğini söyledi.
Acur Fırınları sahibi Kamil Acur, Gazze Şeridi'nin kuzeyi için "açlık" uyarısında bulundu.
Ekmek üretiminde yaşanan kriz nedeniyle Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinde sahibi olduğu 6 fırından 5'inin kapandığını belirten Acur, şöyle konuştu:
"İsrail'in ham madde ve yakıt girişini engellemeyi sürdürmesi halinde çalışmaya devam eden tek fırınımız da bir hafta içinde kapanma tehdidi altında.
Gazze kenti ve kuzey bölgelerdeki fırınlara 10 gündür yakıt ulaştırılmadı. İsrail, yaklaşık bir ay önce bölgeye un, şeker ve maya gibi temel malzemelerin girişini kısıtladı."
Yakıt ve ham madde krizinin fırınların kapanmasına yol açtığına dikkati çeken Acur, söz konusu krizin sürmesi durumunda işler durumdaki tek fırında da çalışma günlerini azaltmak zorunda kalabileceklerini söyledi.
Acur, açık kalan son fırınlarının Gazze'nin en büyük fırınlarından biri olduğunu belirterek, Gazze kenti ve kuzey bölgelerdeki çok sayıda insanın ekmek ihtiyacını bu fırından giderdiğini vurguladı.
TEK YİYECEK "BİR SOMUN EKMEK"
Açık kalan bu son fırının kapanmasının ekmek krizine yol açabileceği uyarısında bulunan Acur, özellikle Gazze kenti ve kuzey bölgelerde yaşayan Filistinliler için tek yiyeceğin bir somun ekmek olduğunu dile getirdi.
Gazze'de ham madde ve yakıt krizinin daha da kötüleşmesinin önüne geçilmesini isteyen Acur, uluslararası kurum ve kuruluşlara "acil müdahale" çağrısında bulundu.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.
Batı Şeria'nın farklı kent ve beldelerindeki baskınlarda aralarında bir çocuk ile eski tutukluların da bulunduğu 20 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı son gözaltılarla birlikte 10 bin 700'e ulaşırken, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölenlerin sayısı da 704 oldu.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), faaliyet alanında savaş uçaklarının havada yakıt ihmali yaptığı anları paylaşarak, “Savaşa hazırız” dedi.
CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “ABD Merkez Komutanlığı Sorumluluk Alanı'nın (CENTCOM) herhangi bir yerinde yakıt ikmali yapıyor ve savaşa hazır kalıyoruz” denildi.
BİR UÇAK GEMİSİ HALA BÖLGEDE
CENTCOM faaliyet alanında, Doğu Akdeniz’de USS Abraham Lincoln uçak gemisi, görevini sürdürüyor. Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin İsrail tarafından Tahran’da suikast sonucu öldürülmesinin ardından, İranlı yetkililer, İsrail’e saldırı tehdidinde bulunmuştu. Pentagon, tehditler sonucu USS Theodore Roosevelt’i, Doğu Akdeniz’de görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yanına göndermişti.
USS Theodore Roosevelt, geçen hafta bölgeden ayrılarak Hint-Pasifik bölgesine doğru yola çıktı.