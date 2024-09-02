Gazze’de ateşkes olacak mı? Hamas’tan açıklama geldi: Netanyahu istediğinde…

Öldürülen 6 esir arasında ABD vatandaşı bir gencin de olduğuna ve Katar'ın talebi doğrultusunda muhtemel bir esir takasında onu çıkarmayı hedeflediklerine işaret eden Hayye, sözlerini şöyle sürdürdü:

Hayye, Netanyahu'nun kendini kahraman göstermeye çalıştığını belirtti ve "Bu 6 esiri de işgalci doğrudan öldürmüş oldu, bombardımanlarıyla ölmelerine yol açtı." dedi.

Gazze 'nin Refah kentinde ölü bulunan İsrailli 6 esir konusuna da değinen Hayye, "Söz konusu esirlerin bir anlaşmayla ailelerine kavuşmaları mümkündü ancak İsrail ordusu ve Netanyahu'nun ısrarı hem bunların ölümüne sebep oldu hem de bunlarla yaşayan ve onları koruyan onlarca kişiyi öldürdü." diye konuştu.

HAMAS YETKİLİSİ ABD'Yİ SUÇLADI

Gazze'de ateşkes ve esir takası sürecinin aşamalarına da değinen Hayye, müzakerelerin tüm aşamalarında Netanyahu'nun anlaşmayla ilgilenmediğini gördüklerini anlattı.

Netanyahu'nun ordusuyla yüzlerce Filistinliyi öldürerek İsrailli 2 veya 3 esirin iade edilmesi girişimi yerine bir esir takasıyla onları kurtarabilme seçeneğine sahip olduğuna dikkati çeken Hayye, şunları söyledi:

Netanyahu gerçekten esir takası istiyorsa bizler bunu derhal yapmaya hazırız. Nitekim bizler, esir takası ve halkımıza yönelik savaşın durdurulması için ciddi anlamda esneklik gösterdik. Müzakerelerin aksamasından ABD sorumludur. ABD, sunduğu tekliften dahi hızlıca geri adım attı. Mart ayından beri arabulucular üzerinden müzakereler vardı. Bizler ateşkes, esir değişimi, işgalcinin geri çekilmesi ve yeniden imarın üzerinde durduk.

İlk başta her İsrailli askere karşı 500 Filistinlinin serbest kalmasını, diğer her esire karşı da 250 kişinin salıverilmesini istediklerini dile getiren Hayye, daha sonra arabulucuların müdahalesiyle her askere karşı 500 kişi yerine 50 ve diğer esirler için 250 kişi yerine 30 kişinin salıverilmesini istediklerini kaydetti.

ABD ve arabulucu ülkelerin bunu büyük bir esneklik olarak gördüklerini ancak sonuca varmak için bir şey yapmadıklarını aktaran Hayye, İsrail'in ise bu esnekliğe karşı güneydeki Refah kentine kara saldırıları başlattığını ifade etti.

NETANYAHU'DAN SÖZDE ATEŞKES ŞARTLARI

Hayye, Netanyahu'nun 27 Mayıs'ta sunduğu taslağın ABD Başkanı Joe Biden ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından benimsendiğine dikkati çekerek, bir anlaşmanın olması umuduyla söz konusu teklifi kabul ettiklerini ancak buna rağmen İsrail'in yeni maceralar peşine düştüğünü anlattı.

Netanyahu'nun 2 Temmuz'dan sonra ABD ziyareti öncesinde 27 Mayıs'ta belirtilen eski şartlarına aykırı yeni koşullar öne sürdüğünü belirten Hayye, Netanyahu'nun yeni şartlarında müebbet hapis cezasına çarptırılmış hiçbir esirin serbest kalmamasının olduğuna işaret etti.

Netanyahu'nun kendi teklifindeki her maddeye yeni bir şart eklediğine vurgu yapan Hayye, Netzarim ve Philadelphi koridorlarının bunlara dahil olduğunu ifade etti.

Hamaslı yetkili Hayye, "Burada yeniden tekrar ediyorum, Filistinli esirler serbest kalmadığı, savaş durmadığı ve işgalci İsrail çekilmediği sürece anlaşma olmayacak." dedi.

ABD'nin sunduğu teklife uyması için İsrail'e baskı kurması gerektiğini dile getiren Hayye, "Geçen hafta arabuluculara, 2 hafta boyunca neyin üzerinde mutabık kaldıklarını sorduk. İşgalciyle herhangi bir sonuca varamadıkları yanıtını aldık. Maalesef müzakereler Netanyahu'nun şartları etrafında dönüyor." ifadelerini kullandı.

Hayye, 2 Temmuz'da sunulan öneriye bağlı kaldıklarına dair arabulucu ülkelere bilgi verdiklerini söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673'ü çocuk, 11 bin 269'u kadın olmak üzere 40 bin 738 Filistinli öldü, 94 bin 154 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.