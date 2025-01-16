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Gazze'de ateşkes kabul edildi: İsrail geri çekilecek

Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelerin ardından Hamas ve İsrail, Gazze'de ateşkes sağladı. Anlaşmaya göre, 19 Ocak'ta başlayacak ateşkese paralel olarak her gün 50'si yakıt taşıyan 600 kamyon insani yardım Gazze'ye girecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025
Gazze’de ateşkes kabul edildi: İsrail geri çekilecek

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    Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de 15 ay soykırım yapan İsrail'in terörü bitiyor. Katar'ın başkenti Doha'da Hamas ve İsrail yetkilileri, esir takasında anlaşma sağlayıp Gazze'de ateşkese karar verdi. Ateşkes 19 Ocak'ta başlayacak. Anlaşmaya göre, ateşkesin devam ettiği her gün 50'si yakıt taşıyan 600 kamyon insani yardım Gazze'ye girecek.

    1.AŞAMA (42 GÜN)
    İsrailli 33 rehine ve Filistinli bin tutuklu serbest bırakılacak.
    İsrail Netzarim ve Phıladelphıa koridorunun bir bölümünden çekilecek.
    6. gününde bir sonraki aşamalar için müzakere başlayacak.

    2.AŞAMA (42 GÜN)
    Erkek askerler ve askerlik yaşındaki erkekler serbest bırakılacak.
    Ölen rehinelerin bedenleri iade edilecek.

    3. AŞAMA (42 GÜN)
    Tüm rehineler serbest bırakılacak.
    İsrail askerleri Gazze'den tamamen çekilecek.

    KAHRAMANLARI SELAMLIYORUZ
    Başkan Erdoğan ateşkese ilişkin, "Topraklarını cesaretle savunan Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz" dedi.

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